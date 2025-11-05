“Tenía problemas con la ira cuando tomaba”: testimonio de mujer aporta nuevas pistas en el caso de Jaime Esteban Moreno

Mientras avanzaba la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez, señalado como responsable del homicidio de Jaime Esteban Moreno en Bogotá, una nueva voz se sumó al caso y podría resultar relevante para la investigación. Se trata de Juliana, una estudiante de la Universidad de Los Andes que asistió a la fiesta en la que ocurrió la agresión que terminó con la muerte del joven de 20 años. En diálogo con Blu Radio, la joven no solo describió el ambiente caótico que se vivió en la discoteca esa noche, sino que también aseguró conocer previamente al capturado.

Según relató, la fiesta se llevó a cabo en Before Club, un establecimiento que, de acuerdo con su testimonio, presentó serias deficiencias en seguridad y control de acceso. “Estuvo todo terrible. Desde que llegamos, la fila daba más de una cuadra. Al final entramos porque unos amigos estaban adelante y nos dejaron pasar. Ni siquiera nos pidieron documentos de identidad o requisaron los bolsos. Solo escanearon el ticket y ya”, aseguró. Para ella, el lugar ya mostraba señales de desorganización antes de ingresar.

Caos en la discoteca Before Club y perfil del acusado: lo que reveló testigo del caso Moreno

Una vez dentro, la situación empeoró. Juliana explicó que el aforo estaba completamente excedido, lo que generó incomodidad y ansiedad entre los asistentes. “No había cómo moverse. Estábamos en el piso tres y queríamos salir porque el ambiente era sofocante. Había personas en evidente estado de embriaguez, algunas muy mal. Además, solo había una escalera para movilizarse entre los pisos, lo que causaba aglomeraciones peligrosas”. La estudiante señaló que en la única puerta de salida había personal de seguridad que, según ella, impedía que las personas abandonaran el lugar: “Estaban parados allí, como evitando que saliéramos”.

La joven también afirmó haber presenciado riñas y discusiones antes del ataque a Jaime Esteban. “A nosotros incluso nos gritaron y nos trataron mal. La gente se arrinconaba contra las paredes. Vimos a una chica que tuvo un ataque de pánico. Era un ambiente muy tenso”, relató.

Sin embargo, el punto clave de su testimonio fue cuando confirmó haber conocido en el pasado a Juan Carlos Suárez, quien hoy enfrenta cargos por el asesinato. Aunque no lo vio esa noche, recordó haber compartido espacios con él en una reunión social aproximadamente un año atrás. “Yo lo conocí el año pasado, en febrero, en un plan con amigos. Era tranquilo. Pero él nos dijo que no tomaba mucho porque cuando lo hacía tenía problemas de ira”.

Juliana explicó que Suárez practicaba deportes de fuerza e impacto, como calistenia y ejercicios en barras, los cuales, según él mismo decía, le ayudaban a manejar su temperamento. “Decía que cuando bebía podía volverse agresivo, por eso casi no tomaba”. Este detalle cobra importancia en la investigación, pues en los videos que circulan sobre la agresión se observa a un hombre actuando con fuerza y descontrol.

La estudiante relató que se enteró de la muerte de Jaime Esteban Moreno cuando ella y sus amigas se despertaron tras la fiesta. En redes sociales comenzaron a circular los nombres e imágenes de los señalados como agresores. “Cuando vimos que uno de ellos era Juan Carlos, no lo podíamos creer. Era alguien con quien habíamos compartido una vez. Dijimos: sí, puede que cuando toma se ponga así, porque lo del video parecía alguien actuando completamente fuera de sí”.

Sobre la relación entre las dos personas involucradas, Juliana señaló que, hasta donde sabe, no eran amigos. Explicó que Suárez ya no estaba activo en la universidad y, además, era mayor. “No creo que se conocieran. Jaime tenía 20 años. Yo a Juan Carlos no lo veía desde febrero del año pasado”.

El testimonio de Juliana aporta una perspectiva distinta, centrada no solo en la violencia del hecho, sino en el perfil y comportamiento previo del principal acusado. También reaviva las preguntas sobre las condiciones de seguridad, los controles de acceso a menores, el exceso de aforo y la responsabilidad administrativa del establecimiento donde ocurrió la tragedia.

El caso continúa bajo investigación, mientras la familia de Jaime Esteban, estudiantes universitarios y la ciudadanía esperan claridad, justicia y acciones que prevengan nuevas tragedias en espacios de ocio nocturno.