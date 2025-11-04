“Váyanse de aquí o lo cascamos”: cruce de palabras entre los presuntos agresores y Jaime Moreno antes de su muerte en Halloween

El caso por el homicidio de Jaime Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, continúa generando indignación y revelando nuevos detalles que permiten entender lo ocurrido antes de la brutal agresión.

Para leer:Buscan a segundo joven que participó en la fuerte agresión a Jaime Esteban Moreno

Según el representante de la familia de la víctima, todo comenzó minutos antes del ataque, cuando Moreno y su acompañante fueron interceptados en un Oxxo cercano al lugar donde posteriormente se registró la golpiza. Allí se habría producido un primer encuentro con los presuntos agresores, entre ellos Juan Carlos Suárez Ortiz, quien tenía el rostro pintado de rojo, y otro joven vestido con camisa y orejas negras, identificado en recientes videos publicados por el establecimiento.

“Váyanse de aquí o los cascamos”: revelan cómo comenzó la agresión contra Jaime Moreno en Halloween

El abogado de la familia relató que en ese punto se produjo un intercambio de palabras sin motivo aparente. “Hay un cruce de palabras, sin fundamento, de este señor Juan Carlos, y le dice, según el expediente y lo manifestado por Juan David, abro comillas: ‘Váyanse de aquí o, si no, los cascamos’. Ellos salen de ese Oxxo y se van caminando, como se observa”, explicó el representante legal.

De acuerdo con esta versión, tras abandonar el lugar y no encontrar un vehículo para movilizarse, los jóvenes fueron perseguidos y atacados a golpes, lo que derivó en la muerte de Moreno por trauma craneoencefálico. El violento episodio, registrado por cámaras de seguridad, habría sido perpetrado por los dos hombres mencionados.

Por su parte, Carlos Castañeda, abogado del Before Club, establecimiento cercano a la escena, entregó nuevos videos de seguridad que muestran los movimientos de las víctimas y de los presuntos agresores. “Contamos con una serie de videos donde se establece la hora de salida de la persona que fallece y, aproximadamente entre 10 y 15 minutos después, salen los agresores. Dentro de esta cinta no se observa ningún tipo de agresión, empujón o golpe. Sin embargo, será objeto de análisis por parte de la Fiscalía”, explicó.

Castañeda añadió que el local ha sido objeto de ataques y señalamientos en redes sociales, debido a versiones que ubicaban el crimen frente al establecimiento. “Señalaron que los hechos ocurrieron dentro o al frente del club, y esto generó una ola de comentarios, ataques y publicaciones de personas molestas, incluso de sectores políticos que aprovecharon el fallecimiento para hacer señalamientos”, afirmó.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación ha legalizado la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, detenido pocas horas después del ataque junto a dos mujeres presentes en la escena, quienes fueron dejadas en libertad tras la audiencia del 1.º de noviembre. Las autoridades continúan con la búsqueda de un cuarto implicado.

Mientras tanto, los investigadores analizan las grabaciones de seguridad del sector para reconstruir minuto a minuto la secuencia de los hechos. La familia de Jaime Moreno ha pedido que el proceso avance con celeridad y transparencia, para que se garantice justicia por la muerte del joven universitario.