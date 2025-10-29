Congresista estadounidense advierte según él, sobre Iván Cepeda: “Podrían terminar como Venezuela”

Uno de los parlamentarios norteamericanos que más ha opinado e intervenido sobre las coyunturas que ocurren en Colombia, es el representante republicano Carlos Giménez, acérrimo contradictor del presidente Gustavo Petro y del régimen de Nicolas Maduro en Venezuela.

Lea también: Los acuerdos a los que espera llegar Petro en su visita a Arabia Saudita con el príncipe Mohamed bin Salmán

El parlamentario en esta ocasión se refirió a la elección de Iván Cepeda como el candidato del Pacto Histórico a las elecciones presidenciales.

En su cuenta de “X” (antes Twitter), Giménez escribió:

“Este es el que pretende ser el sucesor del petrismo. Mucho ojo Colombia, que podrían terminar como Venezuela un bello país carcomido por la violencia, el hambre y la miseria”.

En la publicación el congresista citó un mensaje que había escrito Cepeda en sus redes sociales, en el año 2013 sobre la designación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez.

“Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la Paz en Colombia”, había expresado en aquel entonces el senador del Polo Democrático.

Sin embargo, comentarios en la publicación del congresista estadounidense, rechazaron la injerencia sobre los temas que tienen que ver con Colombia:

"Ocúpese de los problemas de su país que los colombianos veremos qué hacer"; "Cuide a su país , a Colombia la organizamos nosotros. Mi país es el que ha pagado con guerra y muerte la locura de sus adicciones".

Iván Cepeda por su parte, no se pronunció al respecto, sin embargo dejó claro según él, que la votación en la consulta partidista, demuestra que “en Colombia, la izquierda está más viva y potente que nunca”.

El senador obtuvo 1.522.347 votos y le ganó el puesto a Carolina Corcho y Daniel Quintero.