Hombre secuestró y amenazó a su expareja y a su hija de 6 años con un cuchillo durante horas en su apartamento en Soacha

Un dramático caso de violencia intrafamiliar se registró en la medianoche del 3 de noviembre en un conjunto residencial de la comuna 3 de Soacha (Cundinamarca), cuando los gritos de auxilio de una mujer y su hija de seis años alertaron a los vecinos, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Al llegar al lugar, los uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha confirmaron que se trataba de una retención ilegal dentro de un apartamento, donde un hombre mantenía contra su voluntad a su expareja y a su hija. El presunto agresor fue identificado como Camilo Guerra Peña, quien se encontraba en el interior del inmueble en estado de alteración y con actitud violenta, impidiendo el ingreso de los agentes.

Durante varias horas, miembros del Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (MSOPT) intentaron establecer un diálogo pacífico con el hombre, con el fin de lograr la liberación voluntaria de las víctimas. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos y el riesgo para la vida de la menor aumentaba con el paso del tiempo.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo y el evidente peligro que corrían la mujer y la niña, los uniformados decidieron ingresar al apartamento por una ventana, encontrándose con una escena de alto riesgo. El sujeto sostenía un cuchillo con el que amenazaba directamente a la niña, mientras impedía cualquier intento de rescate.

Según el informe oficial de la Policía, en medio de la tensión, Guerra Peña se abalanzó sobre los uniformados con el arma blanca en la mano, lo que obligó a uno de ellos a usar su arma de dotación para neutralizar la amenaza y evitar una tragedia mayor.

El disparo controlado permitió la inmediata liberación de la madre y la menor, quienes fueron puestas a salvo por las autoridades. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Luis Carlos Galán, donde recibió los primeros auxilios bajo custodia policial.

Posteriormente, se formalizó su captura en flagrancia por los delitos de violencia intrafamiliar y violencia contra servidor público. El caso quedó a disposición de la Fiscalía URI de Soacha, mientras la Policía reiteró su compromiso de actuar con celeridad ante cualquier hecho que ponga en riesgo la vida e integridad de mujeres y menores de edad.