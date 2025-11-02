¿Quién es el compañero uniandino de Jaime Esteban Moreno y principal sospechoso tras su muerte?

La Policía divulgó una foto del principal sospechoso del crimen contra Jaime Esteban Moreno, el joven de la Universidad de Los Andes fallecido el pasado 31 de octubre

Por ahora, la Fiscalía General de la Nación solo está adelantando un proceso penal contra una persona por el presunto crimen de Jaime Esteban Moreno, el joven uniandino que fue agredido y falleció el pasado 31 de octubre tras una fiesta de Halloween. Esta persona es Juan Carlos Suárez Ortiz, quien también es estudiante de la Universidad de Los Andes.

Sobre él, ha trascendido que tiene 27 años que estudia ingeniería mecánicas en la Universidad de Los Andes y que también se encontraba en la fiesta de Halloween a la que asistió Jaime Esteban Moreno. Según la Fiscalía, él habría sido uno de los presuntos agresores que habría golpeado a Moreno a las afueras de la discoteca en la que se encontraban.

En su cuenta de la red social LinkedIn, Suárez Ortiz dio extensos detalles sobre su perfil profesional. En su biografía se describía como “estudiante de ingeniería mecánica e ingeniería industrial, con habilidades en el manejo de herramientas informáticas como Excel (nivel avanzado), Matlab, Ansys e Inventor Professional".

Así mismo, indicó que le interesaban la economía y las finanzas además de las labores afines a su carrera.

“Dentro de la ingeniería mecánica, tengo formación en termodinámica, mecánica de fluidos, ciencia de materiales, mecánica de materiales, diseño mecánico, dinámica de maquinaria, análisis de elementos finitos, mecánica de fluidos computacional (CFD), análisis de sistemas de control, programación y fundamentos de circuitos”, señala el perfil de Suárez Ortiz.

¿Qué pasó en la fiesta de Halloween tras la cual fue golpeado Jaime Esteban Moreno?

El gran misterio de este caso tiene que ver con la discusión que hubo entre Jaime Esteban y el grupo de personas con el que se encontraba Suárez Ortiz. De hecho, este último fue capturado junto a dos mujeres, quienes fueron identificadas como Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres.

No obstante, la Fiscalía General de la Nación decidió no adelantar un proceso penal contra las dos jóvenes, aunque siguen siendo piezas claves en la investigación.

“Hubo una reclamación airada de una de las mujeres que fueron capturadas. (...) Pero fueron de esas discusiones que no trascienden. Es decir, no hubo ningún tipo de violencia recíproca dentro del establecimiento. Fue, digámoslo así, una rencilla que generó una discusión y que finalmente se desata fuera del escenario donde compartían y le propinan de manera miserable la muerte a Jaime Esteban”, expresó el abogado de la familia de la víctima, Camilo Rincón.

¿Qué pasará con el principal sospechoso del caso?

Entre tanto, Rincón también advirtió que la próxima audiencia sobre este caso se llevará a cabo el 5 de noviembre las 9 a.m..

Según señaló el abogado, en esa audiencia podría darse la imputación de cargos por homicidio contra Suárez Ortiz y la solicitud de medida de aseguramiento en un centro carcelario por parte de la Fiscalía.