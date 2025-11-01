Mujeres detenidas tras la muerte del estudiante uniandino quedaron libres; ya legalizaron captura del otro sujeto

La Policía capturó a tres personas tras la muerte del joven estudiante de la Universidad de Los Andes, pero más tarde dos de ellas quedaron libres

Tras el presunto asesinato del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien era estudiante de la Universidad de Los Andes, la Fiscalía legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, presunto responsable de las agresiones. Además, se conoció que la justicia dejó en libertad a Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, quienes habían sido capturadas por los mismos hechos.

(Lea además: Apareció video del brutal ataque que habría recibido el estudiante de la Universidad de Los Andes antes de morir).

La principal hipótesis del caso es que se trataría de un presunto asesinato, pues el testimonio de un amigo que se encontraba con Jaime Esteban apuntaba a que dos sujetos lo habrían golpeado brutalmente y lo habrían dejado gravemente herido cuando se encontraban por la carrera 15 con calle 65 tras salir de una discoteca.

“En las últimas horas, frente a los hechos registrados en la madrugada del 31 de octubre, la Policía de Bogotá se permite informar que una unidad de atención acudió a un requerimiento en la calle 64, donde se encontró a un ciudadano tendido en la vía pública con varias lesiones en su cuerpo. De inmediato se activaron todos los protocolos establecidos y la persona fue trasladada a un centro asistencial”, aseguró el teniente coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, quien dio uno de los primeros reportes sobre lo ocurrido.

Aunque inicialmente Jaime Esteban y su amigo se habían alejado de los agresores, el testigo advirtió que supuestamente los habrían alcanzado y allí golpearon a Jaime Esteban, quien cayó al piso. Aun en el suelo, le habrían propinado múltiples golpes que más tarde le habrían causado la muerte.

“Yo observo a mi amigo totalmente ensangrentado. Botaba sangre por nariz y boca. En ese momento, el vigilante de la zona me ayudó a llamar a la Policía, mientras yo ayudaba a mi amigo Jaime, que se encontraba ahogándose con su propia sangre”, señaló el testigo, según indicó la fiscal del caso durante la audiencia de legalización de captura.