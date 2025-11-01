Atención: reportan muerte de otro joven, esta vez hallaron el cuerpo en el campus de la Universidad Nacional

La comunidad educativa de Bogotá aún no salía de su conmoción tras el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de la Universidad de Los Andes, cuando se confirmó la muerte de otro joven egresado de la Universidad Nacional en las instalaciones del campus.

“La Rectoría, la Vicerrectoría de Sede y la Decanatura de la Facultad de Ciencias lamentan profundamente el fallecimiento de un egresado del programa de Biología, ocurrido entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre en el arboretum del campus, en cercanías del edificio 425 (Instituto de Ciencias Naturales) y la Calle 53″, expresó la Universidad Nacional a través de un comunicado de prensa divulgado en la tarde de este sábado 1 de noviembre.

Ante la gravedad de lo ocurrido, las autoridades judiciales tuvieron que acudir a las instalaciones de la universidad para hacer las respectivas labores forenses.

“En la mañana de hoy hicieron presencia en el sitio, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalia General de la Nación, quienes realizaron la correspondiente diligencia de levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal para esclarecer las causas de la muerte”, informó la Universidad Nacional en su comunicado.

¿Qué se sabe sobre la muerte del joven de la Universidad de Los Andes?

Este caso y el que causó la muerte del joven de la Universidad de Los Andes han paralizado a la opinión pública debido a que inevitablemente han recordado el tristemente célebre fallecimiento del joven Luis Andrés Colmenares, cuyo misterio sigue generando conjeturas en la actualidad.

No obstante, todo apunta a que la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo fue provocada y, de hecho, se conocieron imágenes de un ataque que sufrió el joven antes de morir.

Se espera que las autoridades adelanten las investigaciones pertinentes sobre lo ocurrido y señalen a los responsables de estos hechos.