Habla hermano de la mujer víctima de fatal accidente en la avenida Mutis: “se veían unas botellas de licor”

Una verdadera tragedia ocurrió en la avenida Mutis con carrera 68 durante la mañana de este viernes 31 de octubre, donde un carro atropelló a varios vehículos y dejó dos personas muertas. En las últimas horas, el hermano de una de las mujeres víctimas del fatal accidente habló sobre lo ocurrido.

Como Viviana fue identificada la mujer fallecida, quien se encontraba con su pareja, que también murió a raíz del fuerte accidente. Al parecer, se desplazaban hacia su trabajo en el municipio de Cota, Cundinamarca.

“Cuando yo me desplacé desde mi lugar de trabajo y llegué al lugar de los hechos, me acerqué hasta el vehículo cuando todavía estaba volteado y miré al interior. Incluso alcancé a tomar unas fotos, un video, y se veían unas botellas de licor”, aseguró el hermano de Viviana en conversación con el noticiero de Citytv.

De hecho, varios testigos que presenciaron el fuerte accidente indicaron que los ocupantes del carro se habrían encontrado en estado de embriaguez.

Asimismo, se conoció que la mujer era madre de un niño de apenas tres años.

“Ya se nos fue. Solo éramos los dos. Mi hermana era la menor. Dejó un niño de tres años huérfano. Muy duro. Por la irresponsabilidad de gente imprudente que no se sabe controlar, que no sabe medir las consecuencias de sus actos”, comentó el hermano de la mujer.

Uno de los ocupantes del carro se habría fugado

Quizás uno de los detalles que más indignación ha despertado entre la ciudadanía es que uno de los ocupantes del carro que protagonizó el accidente se habría dado a la fuga y es buscado por las autoridades.

Lo sorprendente es que en múltiples videos difundidos en redes sociales se observa cómo la comunidad detiene a uno de los ocupantes en una estación de gasolina para evitar que huya. Sin embargo, más tarde habría huido.

“Estamos adelantando todas las investigaciones para localizarlo y presentarlo ante la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo el teniente coronel John Silva, jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, citado por el diario El Tiempo.