La Universidad de Los Andes se pronunció sobre el asesinato de uno de sus estudiantes en de fiesta Halloween

El asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de Los Andes, ha estremecido la comunidad universitaria. El hecho que ocurrió en la madrugada del 31 de octubre, es materia de investigación, y aunque se logró la captura de los presuntos responsables, aún falta esclarecer el crimen.

Precisamente, la Universidad de Los Andes se pronunció al respecto mediante un comunicado de prensa:

“Desde la Universidad de Los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de ingeniería de sistemas y computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación”, dice el escrito que agrega:

“Acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad a su familia, amigos, profesores y compañeros en este momento de inmenso dolor”.

De esta manera el centro educativo concluyó pidiéndole a las autoridades esclarecer lo sucedido.

“Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención; nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes. Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”.

El caso ha tomado protagonismo debido a algunas coincidencias que tiene sobre el asesinato de Colmenares en 2010, también estudiante de la Universidad de Los Andes.

Detalles del crimen

El Tiempo pudo acceder al informe policial y detalló que el joven asesinado estaba acompañado de otra persona.

“A su lado se encontró un ciudadano que manifestó ser amigo de la persona lesionada. Estaba en alto grado de exaltación y atemorizado y dijo llamarse Juan David Cárdenas Ortiz”, dice el escrito de acuerdo el medio mencionado anteriormente.

En ese momento, esta persona que cargaba de Esteban Moreno, le dijo a los uniformados que los agresores eran dos mujeres y un hombre. Los hechos ocurrieron en la calle 64 con carrera 15.

Los uniformados describieron que Jaime Esteban Moreno presentaba hematomas en su rostro, por lo que fue llevado al Cami de Chapinero. Los agresores los capturaron cuadras más adelante.