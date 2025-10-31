Video: ladrones de TransMilenio en la modalidad de ‘cosquilleo’ se enfrentaron a cuchillo con la Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, logró la captura de tres personas en la estación Nariño por el delito de hurto.

Mediante voces de auxilio, varias personas informaron a los uniformados que un grupo de presuntos delincuentes, bajo la modalidad de ‘cosquilleo’, habría sustraído varios celulares dentro de un articulado.

De manera inmediata, las patrullas ubicaron a los sospechosos y emprendieron la persecución. Al ser interceptados, los hombres agredieron a los uniformados con armas cortopunzantes, por lo que, con el apoyo de otras unidades policiales y de la comunidad, fueron detenidos.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente donde un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario debido a su reincidencia.

Es de anotar que estas personas presentan anotaciones por los delitos de hurto calificado y lesiones personales; además, uno de ellos había estado en prisión por estos mismos delitos.

Así serán los operativos de seguridad durante Halloween en Bogotá

Con la campaña “En octubre el truco es cuidar”, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia está desarrollando una serie de actividades en diferentes puntos de la ciudad para prevenir comportamientos contrarios a la convivencia durante la celebración de Halloween.

Las riñas, la mendicidad ajena, la instrumentalización de menores para cometer delitos, el porte de armas cortopunzantes, las violencias basadas en género y el acoso sexual son algunas de las situaciones que pueden presentarse en estas fechas, y precisamente, lo que busca la campaña es evitar que ocurran.

En ese sentido, con más de 150 actividades lúdicas y dispositivos pedagógicos en zonas de rumba, centros comerciales, colegios y lugares de alta afluencia de público, se promueve la reflexión y el autocuidado. El propósito es que las personas aprendan a resolver los conflictos de manera pacífica, gestionar sus emociones y transformar comportamientos que puedan poner en riesgo la convivencia, la integridad o la vida.

Entre las principales recomendaciones para celebrar un Halloween seguro están:

- No portar objetos cortopunzantes.

- Planear la ruta y compartirla con familiares o amigos.

- No normalizar la violencia de género.

- Revisar los dulces antes de consumirlos.

- Pedir ayuda si no se siente bien o comunicarse a la línea 123.