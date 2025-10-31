Grave denuncia: mayor en retiro asegura que una suboficial habría visto al presidente Petro “borracho y drogado”

Una denuncia en redes sociales ha generado una fuerte controversia en Colombia, luego de que un mayor en retiro del Ejército Nacional asegurara que una sargento viceprimero fue testigo de que el presidente Gustavo Petro se encontraba en un estado de embriaguez y bajo los efectos de sustancias durante una visita oficial a La Guajira.

Según el relato divulgado en un espacio virtual moderado por la precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila, al mandatario le habrían administrado suero para que pudiera presentarse en una formación militar. La suboficial, tras reportar los hechos, habría sido marginada y perseguida por sus superiores, según el testimonio del oficial en retiro.

Vicky Dávila respalda a suboficial que habría presenciado a Petro bajo efectos de sustancias y pide que cuente su versión al país

Durante la conversación, el mayor de la reserva activa detalló que la sargento viceprimero permaneció en La Guajira entre tres y cuatro días, tiempo en el cual —según su versión— el jefe de Estado se encontraba “borracho y drogado”, sin que ningún comandante interviniera ante la situación. El denunciante afirmó que la militar enfrenta represalias y aislamiento, y que no ha recibido respaldo jurídico dentro de la institución castrense.

La periodista y precandidata Vicky Dávila, visiblemente sorprendida por el testimonio, expresó su respaldo a la suboficial y la invitó a contar públicamente su versión de los hechos. “Yo la invitaría a que dé la cara, a pesar de las consecuencias; cuéntele al país lo que usted vio, lo que le han hecho, lo que le ha pasado, porque así entre todos la vamos a proteger”, afirmó Dávila durante la transmisión.

Asimismo, la periodista anunció su intención de organizar un nuevo encuentro virtual para que la sargento viceprimero pueda relatar su experiencia y las presuntas presiones internas que ha sufrido desde entonces.

En el mismo espacio, Dávila cuestionó duramente al ministro de Defensa, Iván Velásquez, a quien acusó de no defender a la Fuerza Pública y de actuar “solo en función de los intereses del presidente Petro”. “El ministro no está para defender a nadie, sino para lamberle a Petro. Me entristece su papel tan pusilánime. No defiende a nuestras Fuerzas Armadas”, sostuvo.

La acusación contra el presidente Gustavo Petro y la presunta persecución a la suboficial han puesto de relieve las tensiones institucionales y la fragilidad de los mecanismos de protección para quienes se atreven a denunciar irregularidades dentro de las Fuerzas Militares. Dávila comparó el caso con otras denuncias recientes, como la de Day Vásquez, y lamentó que en Colombia “quienes se atreven a hablar, terminan siendo castigados o silenciados”.