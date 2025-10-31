Colombia y Arabia Saudita firmaron Memorando de Entendimiento: estos son los sectores de inversión

Los gobiernos de Colombia y del Reino de Arabia Saudita firmaron este jueves un Memorando de Entendimiento para robustecer las relaciones económicas y promover la inversión directa, es decir, inyectar recursos en dólares, fomentar el desarrollo, generar empleo y transferir tecnología.

El acuerdo, de nueve artículos, incluye intercambio de información estadística relacionada con la inversión directa y las oportunidades de negocio disponibles.

Además, los dos gobiernos van a intercambiar leyes y reglamentos relacionados con oportunidades para el mejoramiento del clima de inversión entre ambos países.

Los dos países, representados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Inversiones de Arabia Saudita (Misa), van a cooperar en materia de inversión directa, de conformidad con un calendario que se acordará posteriormente.

En este sentido, las partes fomentarán la cooperación en la celebración de exposiciones, sesiones de trabajo, conferencias y otros eventos que tengan por objeto ampliar la cooperación en materia de inversión directa.

Otro de los puntos acordados se relaciona con el intercambio de visitas y conocimientos especializados y técnicos en ambos países, para mejorar las oportunidades de cooperación.

Los países formarán un grupo de trabajo especializado, compuesto por un número igual de miembros de ambas partes, hacia el objetivo de mejorar y desarrollar la cooperación derivada del memorando.

El Memorando de Entendimiento con Arabia Saudita tendrá una duración de dos años y se renovará automáticamente por el mismo período, a menos que uno de los gobiernos informe a través de canales diplomáticos sobre su deseo de no renovarlo, mínimo seis meses antes de su vencimiento.

Nueva embajada de Colombia en Arabia Saudita

El presidente Gustavo Petro presentó este jueves la nueva sede de la Embajada de Colombia en Arabia Saudita, recientemente inaugurada en Riad.

El mandatario destacó que, por primera vez, una embajada colombiana “es más digna que la casa del embajador”, al subrayar que el espacio está concebido para representar la belleza y la diversidad del país ante el mundo árabe.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de la red social X, el jefe de Estado compartió imágenes del edificio y de sus espacios interiores, concebidos como una muestra integral de la identidad nacional. “Presentaré toda la casa, porque al mismo tiempo es Colombia bella”, escribió el mandatario.

El presidente mostró distintas áreas de la sede diplomática, entre ellas un salón para la niñez, destinado a recibir a los hijos de connacionales y visitantes, una galería cultural con una exhibición con trajes tradicionales colombianos y salas decoradas con motivos inspirados en la selva y la biodiversidad del país, bajo el concepto de ‘exhuberancia colombiana’.