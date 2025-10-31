“Me siento chantajeado”: Petro sobre la inclusión a la Lista Clinton y el percance del avión presidencial

El presidente Gustavo Petro declaró en la mañana de este viernes 31 de octubre, sentirse “chantajeado” por las decisiones que ha tomado el gobierno de Donald Trump, principalmente de incluirlo a la Lista Clinton junto a su familia y su ministro del Interior.

En un mensaje por sus redes sociales, el mandatario dejó claro que “lo importante es no dejar aislar a Colombia”. Es importante señalar que en los últimos días, también fue noticia que durante el viaje del presidente a Medio Oriente, el avión presidencial tuvo que aterrizar en Madrid solicitando combustible, sin embargo este fue negado.

Todo parece indicar que la razón se debió a la relación de las empresas con filiales y corporaciones norteamericanas y las restricciones que tiene al estar incluido en OFAC.

“Me siento chantajeado, pero lo importante es no dejar aislar a Colombia. Gracias a España y Espero que el mundo financiero Europeo sepa que está es su oportunidad en América Latina con independencia y ligado al ancho mundo”, escribió Petro en su cuenta de “X” (antes Twitter), citando un artículo de prensa.

Lo que se ha podido conocer es que el impase del avión presidencial fue resuelto gracias a la cooperación del gobierno de España, ya que en una base militar abastecieron de combustible la aeronave. Incluso se supo que el pago de la gasolina lo hizo el mismo presidente en efectivo, debido al congelamiento de las cuentas bancarias.

Actualmente, el presidente Petro se encuentra en Egipto, coordinando agendas de inversión y colaboración para el país.