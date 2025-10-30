¿De cuánto será la multa si se moviliza en moto durante la restricción en Bogotá?

Una nueva jornada de caos en la movilidad se vivió durante este 30 de octubre en Bogotá. Lo anterior, como respuesta al más reciente decreto emitido por la Alcaldía de Bogotá en el que se aplicaban restricciones a la circulación de motocicletas en las principales vías de la ciudad durante el puente festivo de Halloween.

De acuerdo con el decreto 528 de 2025, los corredores que presentarán las restricciones son: Autonorte, Autosur, NQS, Boyacá, Cali, Américas, Suba, Calle 26, Calle 80, Séptima, 68, Calle 13, Guayacanes, Esperanza, Villavicencio, Circunvalar, Calle 53, Calle 63, Carrera 60.

En el decreto, también se estipula una prohibición de acompañante en moto o ’parrillero’ desde las 12:00 a. m., del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre. Cabe destacar que, estará restringida la circulación de motocicletas con acompañante en toda la ciudad.

Para las autoridades, estas medidas son respuesta a la alta accidentalidad que se presenta durante las celebraciones de Halloween en la capital del país.

¿Qué pasa si no hace caso a las restricciones?

Quienes incumplan estas disposiciones incurrirán en la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, que implica sanción económica por un monto de 604.100 pesos y la posible inmovilización de la motocicleta.