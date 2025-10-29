A quemarropa y por la espalda: así fue el caso de sicariato en Bogotá que dejó dos personas muertas

Un nuevo ataque sicarial sacudió la tranquilidad de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, durante la tarde de este martes 28 de octubre, dejando como saldo dos personas muertas y una mujer capturada. El hecho ocurrió en la calle 57 sur con carrera 87J, cuando hombres armados que se desplazaban en una motocicleta interceptaron a un ciudadano y le dispararon en repetidas ocasiones.

De acuerdo con los primeros reportes, los sicarios abrieron fuego contra la víctima en plena vía pública, provocándole la muerte inmediata. En ese momento, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá que patrullaban la zona reaccionaron rápidamente y neutralizaron a uno de los atacantes, quien también perdió la vida en el lugar.

Según las autoridades, una mujer que conducía la motocicleta y que presuntamente hacía parte del grupo criminal, intentó huir del sitio, pero fue capturada tras una breve persecución por parte de los agentes.

Horas después, se conoció un video de cámara de seguridad que registró el momento exacto del crimen. En las imágenes se observa cómo uno de los sicarios sigue a la víctima, le dispara varias veces y corre hacia una moto que lo esperaba a pocos metros. Antes de que lograra escapar, dos policías que se encontraban cerca intervinieron y dispararon contra el agresor, impidiendo que huyera.

Mientras tanto, varios habitantes del sector corrieron para ponerse a salvo ante la balacera, mientras los uniformados emprendían la persecución contra la mujer que acompañaba al sicario. Finalmente, fue reducida y puesta a disposición de la Fiscalía, que asumió la investigación del caso.

Las autoridades indicaron que los hechos están siendo analizados por el CTI de la Fiscalía y la Sijín, con el fin de establecer los móviles del ataque y confirmar si la víctima tenía antecedentes o amenazas previas. Asimismo, se investiga si el grupo estaría vinculado con otras acciones delictivas en el sur de la capital.

El comandante de la Policía de Bogotá destacó la rápida reacción de los uniformados, que evitó la huida de los agresores. Sin embargo, la comunidad de Bosa manifestó su preocupación por el aumento de la violencia en la zona y pidió mayor presencia policial para garantizar la seguridad en los barrios del suroccidente de la ciudad.