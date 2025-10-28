Rompe el silencio el medio hermano de Mauricio Leal y reveló nuevos secretos sobre el caso

A casi cuatro años del asesinato de Mauricio Leal y su madre, ocurrido el 21 de noviembre de 2021 a manos de su hermano Jhonier Leal, aún no hay claridad sobre el destino de los bienes del reconocido estilista. El caso, que estremeció a Colombia por su crueldad y repercusión mediática, vuelve a generar controversia tras las declaraciones de Carlos Andrés García, medio hermano de las víctimas, quien anunció su intención de demandar a Jhonier por intentar quedarse con la herencia.

García, quien cumple una condena de 15 años de prisión por abuso sexual en la Cárcel de Máxima Seguridad de Jamundí (Valle del Cauca), sostuvo que fue informado por su abogada, Érika Sanguinetti, sobre las supuestas pretensiones legales de Jhonier para reclamar parte del patrimonio de Mauricio. “A él no le toca nada. Tras de que mata a mi mamá y a mi hermano, quiere venir a pelear algo que por ley no le corresponde”, expresó desde prisión en entrevista con revista Semana.

Los bienes de Mauricio Leal siguen en el limbo: su hermano preso promete demandar a Jhonier

El medio hermano aseguró que interpondrá una demanda por indignidad sucesoral, figura jurídica que busca impedir que un homicida herede a su víctima. Según su versión, Jhonier Leal, condenado a 55 años y 3 meses de cárcel, habría manifestado tener deudas superiores a 300 millones de pesos, motivo que habría detonado su crimen. “Me dijo que estaba endeudado y que Mauricio no lo ayudaba económicamente”, relató García.

En sus declaraciones, también cuestionó la falta de arrepentimiento de Jhonier y manifestó su deseo de confrontarlo cara a cara: “Le preguntaría cómo tiene la osadía de venir a pelear algo sabiendo que lo que hizo fue precisamente por eso, y por qué le quitó la vida a nuestra mamá, que nos amaba a los tres”.

Por su parte, la abogada Érika Sanguinetti confirmó que los bienes de Mauricio Leal continúan congelados dentro de un proceso de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía General de la Nación ante presuntas irregularidades financieras. En declaraciones al programa La Red de Caracol TV, explicó que el patrimonio permanece bloqueado desde enero de 2022, cuando se abrió una investigación por presunto lavado de activos. “Desde ese momento no se ha podido acceder a las cuentas ni a los recursos del estilista”, indicó.

La Fiscalía reveló que la sociedad Mauricio Leal Music S.A.S. presentó un crecimiento patrimonial inusual: de activos por 20 millones de pesos entre 2015 y 2017, pasó a más de 2.368 millones en 2018, mientras su patrimonio neto ascendió a 1.530 millones. Además, el ente investigador rastreó una transferencia de 12 mil millones de pesos realizada por Viviana Nule, hermana del empresario Miguel Nule, implicado en el “carrusel de la contratación”.

Hasta el momento, no se ha determinado quién podría recibir los bienes de Leal si se demuestra que no provienen de actividades ilícitas. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de decidir el destino del patrimonio, mientras la familia sigue dividida por un caso que marcó profundamente la memoria del país.