“Ella gritó y sus amigos no la ayudaron”: familia de la periodista Laura Camila Blanco cuestiona acciones de las personas en el lugar del crimen

La trágica muerte de la periodista Laura Camila Blanco, de 27 años, sigue estremeciendo al país. El caso, ocurrido la madrugada del 27 de julio de 2025 en Bogotá, está siendo investigado como feminicidio agravado, con Óscar Santiago Gómez, su pareja, como principal señalado. Sin embargo, más allá de las acusaciones contra él, la familia de la joven cuestiona un hecho que resulta aún más doloroso: la inacción de las personas que se encontraban en el lugar cuando ella pedía auxilio.

Según las investigaciones reveladas por Séptimo Día, en el pequeño apartaestudio donde ocurrieron los hechos había siete personas más, la mayoría amigos de Santiago. Algunos reconocieron haber escuchado los gritos desesperados de Laura Camila, pero nadie intervino. “Eran cosas de pareja”, justificaron ante las autoridades.

Los gritos que nadie quiso oír: el misterio detrás de la muerte de la periodista Laura Camila Blanco

La noche del 26 de julio de 2025, Laura Camila y Óscar Santiago celebraban el grado de él como ingeniero de sistemas. Tras departir en un bar de la Zona T, el grupo decidió continuar la reunión en el apartaestudio de la periodista, ubicado en el noroccidente de Bogotá.

El lugar, de apenas 26 metros cuadrados, se llenó de música, risas y tragos. Sin embargo, la alegría se tornó en tragedia cuando la pareja pasó a la habitación. Testigos declararon que, minutos después, se escucharon voces alteradas, gritos y una discusión fuerte.

El subintendente de la Policía Arnold David Ortiz, quien atendió el caso, reportó que al llegar al sitio encontró a Gómez en alto grado de alicoramiento. Su primera versión fue que Laura se había lanzado por la ventana del noveno piso. “Dijo que discutieron, que ella amenazó con suicidarse y que, aunque intentó detenerla, no alcanzó a sostenerla”, explicó el oficial.

Horas más tarde, los investigadores notaron una incongruencia clave: la ventana por la que supuestamente se habría lanzado la joven estaba cerrada. Además, el reducido tamaño del lugar hacía casi imposible que alguien pudiera tomar impulso para arrojarse.

Testimonios contradictorios y silencios dolorosos

Pese a que siete personas estaban dentro del apartamento, Gómez declaró ante el CTI que solo tres amigas estaban presentes. Sin embargo, los registros policiales y los testimonios lo desmienten.

Algunos asistentes aseguraron no haber escuchado nada, mientras que otros admitieron oír gritos y discusiones. Juliet Maldonado, compañera de trabajo de la víctima, dijo que se quedó dormida por el alcohol y despertó solo cuando Santiago gritó “¡se lanzó!”.

Otro testigo, Emerson Alvear, relató: “Escuchamos gritos, vulgaridades y un tono de voz alto. No nos metimos porque eran cosas de pareja. Luego Santi empezó a gritar pidiendo ayuda”. En la misma línea, Catherine Calderón y Angie Daniela Niño confirmaron haber escuchado una pelea intensa minutos antes del fatal desenlace.

La familia de Laura Camila no oculta su indignación: “¿Cómo es posible que, en un espacio tan pequeño, nadie hiciera nada? Ella gritó, y sus amigos no la ayudaron”, expresaron con dolor. Para ellos, más allá de la responsabilidad directa de Gómez, hubo una omisión colectiva que no puede pasar inadvertida.

La prueba forense que cambió el rumbo del caso

Dos meses después del hecho, Medicina Legal entregó un informe que desmontó por completo la hipótesis del suicidio. El dictamen estableció que la causa de muerte fue una “asfixia mixta” y la manera de muerte “violenta, que orienta a homicidio”.

El médico forense Aníbal Navarro explicó que las evidencias mostraban signos de defensa, como descamaciones en las uñas, lo que indica que Laura intentó resistirse antes de caer. “Ella estaba consciente y luchó por su vida”, señaló el abogado de la familia, Oswaldo Medina.

Para Medina, el cuerpo de Laura “le habló a la justicia”. Por eso, insiste en que no solo se investigue al presunto agresor, sino también las contradicciones y omisiones de quienes estaban en el apartamento. “Estamos recaudando evidencia y entrevistas para determinar si hubo complicidad o encubrimiento”, afirmó.

Una madre que clama justicia

En declaraciones a Séptimo Día, Cecilia Osorio, madre de la periodista, expresó el dolor de saber que su hija pidió ayuda y nadie respondió. “Mi hija gritó y nadie la escuchó. Nadie hizo nada. Eso me rompe el alma”.

Hasta el momento, ninguno de los testigos ha sido vinculado formalmente a la investigación. El CTI solo les tomó declaraciones para reconstruir los hechos. No obstante, para la familia, el silencio de esa noche pesa tanto como la pérdida misma.

Mientras el proceso judicial avanza, la historia de Laura Camila Blanco se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la indiferencia frente a la violencia de género. Su familia, junto al abogado, busca la condena máxima por feminicidio agravado y reclama que se reconozca la responsabilidad moral de quienes pudieron evitar la tragedia.

“Laura no se cayó, la dejaron caer. Gritó, pidió ayuda y nadie la ayudó”, repite su madre con la voz quebrada.

En medio del dolor, la familia espera que el caso de Laura sirva para que nunca más los gritos de una mujer sean ignorados, y que la justicia le dé la voz que en vida le fue arrebatada.