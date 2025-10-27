Milei ganó las elecciones de mitad de mandato con más del 40% de los votos

Javier Milei confirma la aprobación de su gestión con un triunfo contundente en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Argentina. Su partido, La Libertad Avanza, se impuso este domingo con el 40,8 % de los votos, con más del 90 % de los sufragios escrutados, consolidando su posición en la Cámara de Diputados y logrando avances significativos en el Senado, donde ganó en seis de los ocho distritos electorales que renovaban sus representantes.

El resultado marca un punto de inflexión para el gobierno libertario que, tras dos años en el poder, buscaba ampliar su influencia legislativa para impulsar sus reformas estructurales en materia laboral, tributaria y de desregulación económica. Con esta victoria, Milei asegura una base parlamentaria más sólida que le permitirá negociar con mayor margen de maniobra y, sobre todo, bloquear un eventual juicio político promovido por la oposición peronista.

El escenario electoral se desarrolló en medio de tensión económica y social, con una inflación persistente y una serie de ajustes fiscales que han marcado el tono de la gestión del presidente. No obstante, los resultados reflejan un respaldo ciudadano al rumbo liberal que Milei ha defendido desde su llegada a la Casa Rosada, apostando por la reducción del gasto público y la apertura de los mercados.

Uno de los factores determinantes en esta jornada fue el apoyo financiero y diplomático de Estados Unidos, que, según analistas, ha sido crucial para sostener la política monetaria y los programas de estabilización impulsados por el Ejecutivo argentino. Esta “ayuda inédita” ha contribuido a mejorar la percepción internacional de la economía argentina y a reforzar la imagen de Milei como un aliado estratégico de Washington en la región.

De acuerdo con observadores políticos, esta elección reconfigura el mapa del Congreso argentino. La Libertad Avanza deja de ser una minoría testimonial para convertirse en una fuerza con poder de veto frente a las iniciativas del peronismo y otros bloques opositores. Además, abre la posibilidad de avanzar en una segunda ola de reformas que incluirían cambios en el sistema impositivo, la flexibilización del mercado laboral y nuevas privatizaciones.

Con esta victoria, Milei no solo consolida su proyecto político, sino que también envía una señal de estabilidad a los mercados y al electorado que exige resultados concretos. Argentina entra así en una nueva etapa legislativa, con un presidente fortalecido y un Congreso que, por primera vez en años, refleja el giro liberal que una parte importante del país ha decidido respaldar en las urnas.