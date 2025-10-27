Defensoría del Pueblo reporta 50 novedades durante la consulta del Pacto Histórico: alteraciones en Bolívar y Nariño

La Defensoría del Pueblo presentó un primer balance sobre el desarrollo de la jornada electoral de las consultas internas del Pacto Histórico, que se realizan este sábado 26 de octubre en todo el territorio nacional. Según el reporte oficial, hasta el momento se han registrado 50 novedades, entre dificultades logísticas, irregularidades electorales y situaciones de orden público.

De acuerdo con la entidad, las incidencias se concentran principalmente en los departamentos de Valle del Cauca, Córdoba, Antioquia y Vaupés, además de reportes en 21 departamentos, 36 municipios y dos localidades de Bogotá. En detalle, se reportan 37 problemas logísticos o de censo electoral, 7 casos de inobservancia electoral y 6 alteraciones de orden público, siendo Bolívar y Nariño las zonas más afectadas.

Entre los hechos más graves, la Defensoría confirmó la quema de material electoral en el corregimiento de Rocha, municipio de Arjona (Bolívar). Según explicó el secretario del Interior de ese departamento, Javier Doria, el incidente se habría originado por la inconformidad de un grupo de habitantes ante la falta de reparación de una vía local, lo que llevó a la destrucción de las urnas y documentos electorales.

En Tumaco, Nariño, un grupo de manifestantes se tomó las instalaciones de la Registraduría, lo que impidió temporalmente el desarrollo normal de la consulta. Las autoridades locales trabajan para restablecer el orden y garantizar el derecho al voto de los ciudadanos.

La Defensoría del Pueblo participa en la vigilancia del proceso mediante sus 42 defensorías regionales, con un despliegue de 1.058 funcionarios y 266 integrantes de la Defensoría Pública, quienes acompañan el proceso electoral en el terreno para garantizar los derechos de los votantes.

Por su parte, la Policía Nacional, en articulación con el Ejército Nacional, la Armada, el INPEC y otras autoridades, activó un dispositivo de seguridad compuesto por 54.370 uniformados. De estos, 37.537 policías fueron asignados a la vigilancia de los puestos de votación, mientras 16.833 refuerzan la seguridad externa.

La jornada se desarrolla en los 1.102 municipios y los 32 departamentos del país, con 13.405 puestos de votación habilitados (7.395 rurales y 6.010 urbanos) y 19.833 mesas de sufragio disponibles para los ciudadanos.

Adicionalmente, se establecieron medidas preventivas en 559 municipios, como la ley seca, la prohibición de parrillero hombre y la restricción al transporte de escombros y gas propano, con el fin de prevenir disturbios y preservar la seguridad.

El desarrollo de las consultas populares e interpartidistas de este fin de semana resulta clave en el panorama político nacional, pues definirá las candidaturas internas de movimientos como el Pacto Histórico, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.