Gobierno de Petro publicó borrador del proyecto de ley para convocar una nueva Asamblea Constituyente

En la madrugada de este jueves, el Gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer el borrador del proyecto de ley que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de reformar la Constitución de 1991. El argumento central de esta iniciativa, según el Ejecutivo, es superar el llamado “bloqueo institucional” que —afirman— ha impedido la implementación de las reformas estructurales del actual gobierno.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, quien explicó que la propuesta contempla una Asamblea de 71 delegatarios, con sesiones durante tres meses, facultada para modificar integralmente la Carta Política. Además, el texto plantea otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República por seis meses, para expedir decretos con fuerza de ley que definan los requisitos para ser delegatario. El borrador también establece que no se revocará el Congreso durante el proceso.

Gobierno Petro presenta borrador para convocar una Asamblea Constituyente que cambiaría la Constitución de 1991

Montealegre invitó a iniciar lo que denominó la “gran marcha para construir la nueva Constitución del cambio social”, con el propósito de transformar las instituciones y adaptarlas a las necesidades del siglo XXI. Según el ministro, la Asamblea Constituyente será el espacio adecuado para impulsar el programa social del gobierno, el cual —aseguró— ha sido obstaculizado por sectores conservadores, a los que calificó como “la caverna”.

El comunicado del Ministerio de Justicia enfatiza que algunas normas de la Constitución de 1991 se han vuelto obsoletas, mientras que otras han sido utilizadas por “sectores retardatarios para frenar las conquistas sociales”. En ese sentido, el gobierno plantea el proceso constituyente como una oportunidad para dar un “salto adelante en busca de la dignidad humana” y fortalecer el Estado social de derecho.

El proyecto también introduce un enfoque de inclusión y equidad de género, proponiendo una composición paritaria entre hombres y mujeres y la participación de sectores no binarios, marcando una ruptura con la tradición política y filosófica occidental.

Finalmente, el comunicado compara este proceso con transformaciones históricas de gran magnitud, evocando el ejemplo de la República Popular China y el simbolismo de iniciar el camino en la Plaza de Bolívar, bajo la mirada de la espada libertadora.