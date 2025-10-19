Domiciliario murió arrollado por locomotora del Tren de la Sabana en Bogotá

Un lamentable hecho se presentó en la tarde del domingo 19 de octubre al norte de Bogotá, donde una locomotora del Tren de la Sabana que circulaba por el lugar, arrolló a un hombre que se encontraba en el lugar, al parecer, intentando pasar con su bicicleta. Aunque no hay mucha información sobre este hecho, se aprecia en una grabación tomada por una de las personas que se acercaron al cuerpo de la víctima que llevaba consigo una maleta de una empresa de domicilios bastante reconocida.

PUBLICIDAD

Este se habría dado en la carrera 9 con calle 151, donde las autoridades ya hacen presencia para realizar el levantamiento del cuerpo y retirar la locomotora que se vio implicada en el hecho. Además, la empresa dueña de estos vehículos junto a la los organismos de control ya se encuentran adelantando la investigación sobre cómo se dio este lamentable suceso que se suma a una larga lista de accidentes que, tristemente, se presentan en los ferrocarriles dentro de la capital.

Pilas infractores: Buses del SITP tendrían cámaras para tomar fotomultas y aquí le contamos cómo funcionarían

Una de las noticias más sorprendentes de la movilidad en Bogotá se dio a conocer este sábado 18 de octubre a través de grupos de apoyo y redes sociales dedicadas a hablar de la actualidad, donde algunos videos han tomado bastante fuerza debido a que muestran el nuevo letrero que tendrán muchos de los carros pertenecientes al Sistema Integrado de Transporte Público, y que, a futuro, se espera que todos los vehículos cuenten con este sistema.

Y es que en este se lee “Bus con cámara de infracciones”, cosa que dejó perplejos a muchos sobre cómo será su funcionamiento, donde estarán ubicadas y si en caso de captar una multa, esta llega al correo electrónico al igual que las demás.

Justamente una de estas grabaciones ha servido para que las personas se den cuenta del uso que se le dará a esta nueva herramienta, pues al parecer, esto hace parte de un plan piloto, según fuentes oficiales de TransMilenio consultadas por Publimetro Colombia, donde la única cámara que servirá para tomar multas y que será monitoreada constantemente desde TransMilenio, es la frontal, que se encuentra justo delante del conductor y detrás del panorámico, apuntando directamente hacia al frente.