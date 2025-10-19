Autoridades incautan 418 kilos de cocaína en Bogotá que iban a ser enviados a Europa

Un nuevo golpe al narcotráfico se registró en Bogotá con la incautación de 418 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados en más de 8.800 millones de pesos, que estaban ocultos dentro de maquinaria pesada y tenían como destino Europa.

La operación se desarrolló en la localidad de Antonio Nariño, donde unidades de inteligencia militar detectaron un camión tipo camabaja que transportaba maquinaria de exportación.

Durante la inspección, un canino antinarcóticos alertó sobre la presencia de la droga, lo que permitió descubrir el cargamento y capturar en flagrancia al conductor del vehículo. Según las investigaciones, el hombre haría parte de una red transnacional de narcotráfico dedicada a enviar cocaína al exterior camuflada en cargamentos industriales.

“Este golpe demuestra que Bogotá no es lugar de paso ni centro de operaciones para el narcotráfico. La acción coordinada de nuestras autoridades está cerrando los espacios a las economías criminales”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad del Distrito.

El capturado y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Salió de la cárcel a seguir delinquiendo: capturado hombre que hurtó a una mujer al salir de un banco

En las últimas horas, uniformados del grupo de reacción de la estación de Policía Fontibón lograron la captura de un hombre de 27 años por los delitos de hurto y porte de armas de fuego.

Los hechos se presentaron en el sector de La Granja, cuando una ciudadana ingresó a una entidad bancaria para retirar una alta suma de dinero y al salir en su vehículo una persona la intimidó con arma de fuego despojándola de sus pertenencias.

Gracias a la información por parte de la central de radio y a la oportuna reacción de las patrullas, fue interceptado y se le halló un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos. El dinero hurtado y un bolso fueron recuperadas.