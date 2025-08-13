Intensa búsqueda de Valeria, niña de diez años con síndrome de Down en Cajicá, Cundinamarca: madre denunció llamadas extorsivas

En el municipio de Cajicá, Cundinamarca, las autoridades y la comunidad llevan más de 18 horas en la intensa búsqueda de Valeria Afanador Cárdenas, una menor de 10 años con síndrome de Down, desaparecida desde la mañana del 12 de agosto mientras jugaba en el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón, sector Rincón de las Viudas.

PUBLICIDAD

Para leer: El mensaje en un papel que dejaron en el bolsillo asesinos de Harold Aroca, menor hallado muerto y torturado en Bogotá

Según la Alcaldía de Cajicá, Valeria, quien vestía uniforme azul oscuro con las iniciales GCL, fue vista por última vez cerca de la cerca que delimita el colegio. Las cámaras de seguridad registraron que hacia las 10:30 a.m. se acercó a una zona de arbustos junto a la reja que colinda con el sector de Río Frío, ingresó al área y no se registró su regreso por el mismo punto.

Autoridades y comunidad mantienen operativo masivo para encontrar a Valeria Afanador en Cajicá

La madre de la menor, Laura Cárdenas, relató que su hija fue vista inicialmente jugando en la cancha con un balón, pero después las cámaras solo muestran su desplazamiento hacia las matas y, posteriormente, la imagen se pierde. “Hemos buscado por el río, fincas, veredas y en el centro de Cajicá. Los padres del colegio, empresas y vecinos están colaborando. Ella lleva el uniforme completo de sudadera y el cabello recogido en una colita”, explicó.

La madre denunció además que ha recibido llamadas extorsivas de personas que aseguran tener información sobre la niña. Las autoridades adelantan el rastreo de los números desde los que se realizaron dichas llamadas.

El colegio informó que, de inmediato, reunió a la comunidad educativa y alertó a la Policía Nacional. En total, entregaron 24 grabaciones de cámaras como material de investigación. Unas 190 personas participan en la búsqueda, entre ellas personal del plantel, el Gaula, la Comisaría de Familia, Bomberos y otros organismos de emergencia. Asimismo, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU).

El Gimnasio Campestre Los Laureles expresó que este hecho ha sido de “dolor e incertidumbre” para todos, y recalcó que a Valeria, “considerando su condición particular”, siempre se le ha brindado acompañamiento constante durante su permanencia en el colegio.

PUBLICIDAD

Valeria es de ojos oscuros, cabello café a la altura de los hombros y contextura pequeña. Su familia ha pedido a la comunidad mantenerse alerta y no dejarse engañar por llamadas falsas. “Cerca del colegio hay un río, ahí también hemos buscado sin éxito. Confiamos en que esté en la zona comercial de Cajicá o en un municipio cercano”, señaló la madre.

Las autoridades invitan a quienes tengan información sobre su paradero a comunicarse a los teléfonos 300 609 9512 o 322 348 1136, o llevarla directamente al colegio, donde se concentran las labores de búsqueda.

El capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos de Cundinamarca, informó que el operativo es articulado entre la administración municipal y organismos de socorro, con más de 100 hombres y mujeres de diferentes especialidades, incluyendo grupos tecnológicos, perros de búsqueda y rescate, Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos y Policía.

El proceso de búsqueda continuará de forma ininterrumpida hasta dar con el paradero de la menor. La comunidad de Cajicá permanece movilizada, reforzando patrullajes y difundiendo la imagen de Valeria en redes sociales, con la esperanza de que pronto regrese sana y salva a su hogar.