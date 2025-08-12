“Cómo será de grosera”: Pelea entre motera y otro motociclista tras choque quedó registrada en video en Bogotá

En una transitada calle de Bogotá, se registró una fuerte discusión y agresión entre dos motociclistas que, según testigos, habrían chocado de manera accidental. El hecho, que quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, ha reabierto el debate sobre la forma en que se deben manejar los conflictos en las vías.

PUBLICIDAD

Para leer:Gobierno de Petro decreta duelo nacional por asesinato de Miguel Uribe Turbay, se izará bandera a media asta en todo el país

De acuerdo con las imágenes, una mujer en moto se encontraba defendiendo y grabando al otro conductor de motocicleta involucrado en el incidente. En medio de la confrontación, el hombre le dijo: “Cómo será de grosera, te pedí disculpas”. Ante esto, la mujer se bajó de su vehículo y, mientras sostenía su celular, le respondió con tono molesto: “¿Me tengo que aguantar que me estrelle entonces?”.

Discusión por choque en Bogotá desata enfrentamiento físico y verbal en plena vía

La motociclista insistió en que había sido golpeada por el otro vehículo y procedió a grabar la placa de la moto contraria. La tensión fue en aumento y, en un momento, la mujer reaccionó de manera enérgica, propinándole un golpe con la mano al hombre, quien también la estaba grabando. El intercambio verbal subió de tono, con un cruce de fuertes palabras entre ambos.

En el video se observa cómo, tras la agresión, la imagen se vuelve negra, aunque el audio confirma que la discusión continuó en plena vía. Los testigos relataron que la confrontación se prolongó durante varios minutos, generando congestión y llamando la atención de peatones y otros conductores que pasaban por el lugar.

Las autoridades de tránsito en Bogotá hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para mantener la calma y actuar con prudencia en situaciones de este tipo. “La tolerancia y el respeto son fundamentales para evitar que un incidente menor se convierta en una tragedia”, señalaron voceros oficiales. Asimismo, recordaron que la agresión física y verbal puede acarrear sanciones legales y que la mejor vía para resolver estos conflictos es a través de los canales establecidos por la ley.

En Colombia, los accidentes de tránsito y las confrontaciones entre conductores son una problemática recurrente que, según expertos en seguridad vial, requieren no solo más control por parte de las autoridades, sino también un cambio cultural hacia una movilidad segura y pacífica.

Este caso se suma a otros episodios recientes que evidencian la urgencia de promover la educación vial y la empatía en las calles, con el objetivo de reducir el número de víctimas en las vías del país.