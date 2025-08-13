Francia Márquez confirmó su asistencia al funeral de Miguel Uribe

La cámara ardiente del senador Miguel Uribe Turbay concluyó este martes su segunda jornada, tras recibir desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche a cientos de ciudadanos que acudieron para rendirle homenaje y expresar su solidaridad a la familia. El senador y precandidato presidencial fue asesinado en un ataque armado mientras participaba en un evento comunitario en el barrio Modelia, en Bogotá.

Para este miércoles 13 de agosto, está programado el cierre de la cámara ardiente en el Congreso de la República y, posteriormente, el traslado del cuerpo hacia la Catedral Primada de Colombia, donde se llevará a cabo la Eucaristía de las honras fúnebres. Por ahora, se ha confirmado que la vicepresidenta Francia Márquez encabezará la representación del Gobierno nacional en la ceremonia, mientras se espera la confirmación sobre la asistencia del presidente Gustavo Petro.

Caravana fúnebre y sepelio marcarán el adiós definitivo al senador Miguel Uribe Turbay

A diferencia de los homenajes anteriores, el acto religioso no estará abierto al público general. Será un espacio reservado exclusivamente para la familia, colegas y líderes políticos que han acompañado el tributo durante los tres días de homenaje. Tras la ceremonia en la Catedral, una caravana fúnebre recorrerá la carrera Séptima, tomará la calle 26 y se dirigirá al Cementerio Central de Bogotá, donde será sepultado el senador Miguel Uribe Turbay.

El sepelio y las actividades de despedida contarán con un importante dispositivo de seguridad y acompañamiento institucional, en una jornada que marcará el adiós definitivo a uno de los líderes políticos más influyentes de la capital.

En cuanto a la posible asistencia del presidente Petro, sobre las 6:30 de la tarde del martes el mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X que deja en duda su participación en la ceremonia. “Desde aquí hago mi duelo y la reflexión, pero no voy a prestarme para actos de odio cuando el senador Miguel Uribe Turbay necesita hoy es de paz”, escribió.

El mensaje alude a las declaraciones hechas por el jefe de Estado más temprano, en las que anunció que denunciará a quienes lo responsabilicen del crimen contra el senador. “No debo dejarme calumniar, porque es un delito a la vista y tengo obligación como funcionario público de denunciar el delito”, afirmó el presidente.

Con la Eucaristía, la caravana y el entierro, la capital vivirá una jornada de alto significado político y social, marcada por el recuerdo y la despedida de una figura que dejó una huella en la vida pública del país.