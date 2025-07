Estados Unidos le estaría quitando la visa a exmilitantes del M-19 que son funcionarios de Petro

En la últimas horas se desató una nueva crisis con Estados Unidos, luego de las declaraciones de altos funcionarios del gobierno sobre el presunto plan de golpe de estado contra Gustavo Petro. Ambos gobiernos terminaron llamando a sus más altos funcionarios a consultas.

Por lo anterior, se habría indicado que a los exmilitantes del M-19 que son funcionarios del gobierno, les estarían cancelando las visas.

Nueva crisis con Estados Unidos se desata por presunto plan para derrocar a Petro

Por su parte, el jefe de gabinete, Alfredo Saade, fue el que aseguró, este jueves 3 de julio, que Estados Unidos habría empezado a retirar las visas de funcionarios del Gobierno de Petro que fueron militantes de M-19, de la cual hizo fue miembro el presidente Petro.

“Tengo entendido que iniciaron un proceso con algunas personas que han sido parte del grupo M-19, que legalmente pasó a la vida civil y que hizo parte de la creación de la Constitución Nacional de Colombia (en 1991)”, dijo Saade en una entrevista en W Radio.

Armando Benedetti, ministro del Interior, también se refirió al tema, diciendo que “el procedimiento de las visas de Estados Unidos no es serio. Conmigo han jugado y me han usado, me la han quitado dos veces, la primera fue en noviembre de 2017 por una pelea pública y famosa con Néstor Humberto Martínez, él mismo se jactó de decir por toda Bogotá que por él me la habían quitado".

Además, aseguró que también se la quitaron en junio de 2023 también por otra pelea pública “con Álvaro Leyva por ‘mal uso del pasaporte’ y él mismo se jactó de decir por toda Bogotá que por él me la habían quitado. Aprovecho la ocasión para decir que he sido una víctima de los juegos de las visas. Ojalá revisen sus propios procedimientos“.

Lo cierto es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó a consultas de manera “urgente” al jefe de la misión diplomática de Washington en Colombia, John McNamara, por las supuestas denuncias del presidente Petro.