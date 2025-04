“La consulta popular va, porque va”, afirmó el ministro del Interior Armando Benedetti

El próximo 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro presentará oficialmente ante el Senado de la República las doce preguntas que integran la propuesta de consulta popular con la que busca destrabar las reformas sociales impulsadas por su Gobierno. La medida, que ha generado tensiones políticas, se enmarca en una nueva estrategia para enfrentar los obstáculos que han tenido los proyectos en el Congreso.

PUBLICIDAD

Para leer: “Vamos a decir la verdad, no ha salido bien”: Armando Benedetti sobre la política de ‘Paz total’ del gobierno

Durante un consejo de ministros, el mandatario colombiano fue enfático en advertir que, si el Senado no toma una decisión al respecto, está dispuesto a convocar la consulta por decreto. “Si el Senado no toma decisión, yo puedo expedir por decreto la convocatoria para la consulta popular. Si se hace y gana el sí, entonces el Congreso de la República tiene dos periodos constitucionales para aprobar las leyes que hacen realidad el sí en la pregunta”, declaró Petro.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ofreció declaraciones en el programa Mañanas Blu, donde explicó la posición del Gobierno frente al debate en el Congreso. En particular, se refirió a la reforma laboral, que ha sido radicada con mensaje de urgencia y cuyo contenido busca ser debatido con agilidad este mes. “Nos interesa apoyar ese proyecto si nos dejan incluir uno de los puntos que proponemos (...) Que avance rápidamente el debate, y para esa época ya estará la consulta popular”, dijo en referencia al proyecto liderado por el senador Miguel Ángel Pinto.

Aunque Benedetti evitó confirmar si el Senado aprobará la propuesta, fue claro en que la consulta se realizará: “No le puedo decir que sí o que no. Lo único que le puedo decir es que la consulta va sí o sí, porque yo no puedo actuar con base en futuros hipotéticos”, argumentó. También justificó la utilización de los mensajes de urgencia e insistencia, con el fin de que se dé el debate político y se definan las posturas de cada sector.

En cuanto al referendo, Benedetti reiteró el valor simbólico y político que tendría su resultado: “Si perdemos el referendo nos vamos para la casa. Significa que es un revés muy grande para el Gobierno”.

El Gobierno ya publicó las doce preguntas que serán sometidas al Senado como parte de la consulta popular. Todas están orientadas a recoger el respaldo ciudadano sobre los ejes clave de las reformas laboral, pensional y productiva, que no han logrado avanzar en el Congreso:

¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m.? ¿Apoya que el trabajo en domingo o festivo se pague con un recargo del 100 %? ¿Está de acuerdo con otorgar tasas preferenciales e incentivos a Mipymes productivas asociativas? ¿Respalda que las personas tengan permisos laborales por tratamientos médicos y menstruación incapacitante? ¿Apoya que las empresas contraten al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA tengan contrato laboral? ¿Respalda que los trabajadores de plataformas digitales acuerden su tipo de contrato y tengan seguridad social? ¿Apoya un régimen laboral rural que garantice derechos y salario justo a los trabajadores del campo? ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral que vulnere derechos? ¿Respalda la formalización laboral de trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, artistas y otros trabajadores informales? ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral con contratos a término indefinido como norma general? ¿Apoya la creación de un fondo especial para el bono pensional campesino?

Con esta consulta, el presidente Petro busca llevar directamente a la ciudadanía el respaldo a sus principales apuestas sociales. La jornada del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, marcará el inicio formal de este nuevo capítulo político que pone a prueba la capacidad del Gobierno para avanzar en sus reformas por vía democrática directa.