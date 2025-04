“Siempre he sido un adicto funcional”: Armando Benedetti sobre el consumo de sustancias

Armando Benedetti es uno de los políticos colombianos más cuestionados del país, por su amplia carrera política en distintos gobiernos y que actualmente ocupa el cargo de ministro del Interior de Gustavo Petro, luego de haber sido exembajador de Colombia ante la FAO e inicialmente en Venezuela. Uno de los temas que más lo ha puesto en el ojo del huracán está relacionado con su adicción a las sustancias estupefacientes y al licor.

En una reciente entrevista aseguró habló abiertamente de sus adicciones y aseguró que es “un adicto funcional”.

Armando Benedetti aseguró que es un “adicto funcional”

Benedetti en una entrevista con la periodista y fundadora de Cambio, Patricia Lara, habló de sus adicciones tanto a las drogas como al alcohol.

“¿Cuánto tiempo las drogas han dominado su vida, ministro?“, le preguntó Lara; a lo que Benedetti le respondió diciendo que ”uno de mis “problemas”, es que yo siempre he sido un adicto funcional, iba a trabajar y después llegaba, consumía cocaína, después tomaba para poder dormir. Además de los problemas que yo venía teniendo con mi familia, por lo mal, lo hijuepu** que había sido, mejor dicho, con mi familia, me da dolor aceptarlo, a nadie le gusta decir que uno es un enfermo“.

Luego aseguró que “yo no quiero ser drogadicto, no quisiera ser adicto, y lo soy y es una enfermedad. Si tú llegas a decir lo que yo estoy diciendo: ‘yo soy alcohólico, o tengo problemas con la droga’ te estigmatizan, te sancionan, te dicen que estás loco, que no puedes hacer absolutamente nada”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Al menos es valiente y dice la verdad“, ”El país en manos de un periquero ¡Dios! ¿qué piensan estos izquierdistas?“, ”Y maneja el país... o sea; el rumbo del país en manos de él" y "Se debe declarar interdicto A Petro y Benedetti, no tienen por que ocupar puestos públicos!“.