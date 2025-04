“Vamos a decir la verdad, no ha salido bien”: Armando Benedetti sobre la política de ‘Paz total’ del gobierno

El ministro del Interior, Armando Benedetti, asistió a la Cumbre de Gobernadores en Yopal, Casanare, allí varios funcionarios le expresaron al líder político del gobierno, su inconformidad por el tema de seguridad en las regiones debido a los ataques de los grupos armados.

En ese sentido, el gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Erasmo Zuleta, señaló durante el evento:

“Hoy vemos un gobierno que le apuesta a la paz y debemos entender que la paz no es un logro de un gobierno, sino un logro de Estado, que requiere de tiempo, de articulación. Nosotros los gobernadores del país no nos oponemos a la paz, pero la Paz Total no puede ir en contra de las regiones, de la tranquilidad de la ciudadanía y de la garantía de la inversión privada llegue a las regiones”.

Por su parte, en la intervención de Armando Benedetti, el ministro le respondió al gobernador de Córdoba señalando que es un problema de narcotráfico.

“Todo el problema, doctor Zuleta, es un tema de narcotráfico. Hoy no se puede hablar de que existan realmente grupos guerrilleros, hoy se habla solamente de narcogrupos. Tanto en Norte de Santander como en el Cauca, Nariño, Valle y Chocó”, dijo Benedetti.

Igualmente, el jefe de cartera le dio la razón a los gobernadores, admitiendo que la política de paz del gobierno “no ha salido bien”.

“Se ha diseñado un plan de paz total en el cual vamos a decir la verdad, no ha salido bien. Pero se ha dado en las últimas semanas unos días, que deben quedar como 20, para que el grupo que no esté concentrado, entonces a ese grupo, no se sigue con las mesas de negociación”, explico Armando Benedetti.

Incluso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, uno de los personajes opositores del gobierno, se refirió a la declaración de Benedetti.

“El Gobierno Nacional ya tiene claro que no ha funcionado, pues entonces que levante el cese al fuego y que le permita a la fuerza pública usar el lleno de sus capacidades para arrinconar a los criminales antes de que ellos terminen de arrodillar a la Nación entera”, declaró el funcionario.