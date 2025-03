“El uribismo no nos ha ganado en la calle”: Fabio Arias, presidente de la CUT

Esta semana se oficializó el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Los ocho congresistas que habían anunciado que votarían para archivarla cumplieron su palabra, a pesar de la molestia que generaron en el Gobierno Nacional y en distintos sectores sociales y políticos.

Se espera que la reforma a la salud corra con la misma suerte, pues pasará a manos de los mismos congresistas y a esto se suma que la reforma pensional también está en riesgo en la Corte Constitucional, que estudia varias demandas que proponen tumbarla.

En este contexto, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, aseguró que podría haber un nuevo estallido social en Colombia y desde ya anunció que habrá nuevas movilizaciones por parte de los sindicatos y otros sectores sociales.

Arias habló con PUBLIMETRO sobre la consulta popular que está promoviendo el presidente Gustavo Petro, los decretos que expedirá para empezar a reglamentar algunos puntos de la reforma laboral y la presión que hay sobre las ramas Legislativa y Judicial.

Ustedes se reunieron con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. ¿Les habló sobre los decretos que va a implementar para reglamentar algunos de los puntos de la reforma laboral?

El ministro habló de los dos temas. Está poniendo en consideración de la Presidencia de la República nueve proyectos de decreto que nosotros, las centrales obreras, le presentamos al Gobierno desde el 2022. Fuimos los primeros que hicimos proyectos de decreto con toda la técnica jurídica respectiva, pero solamente hasta ahora los va a revisar la Secretaría Jurídica de la Presidencia, lo cual muestra que rápidamente se van a poner a discusión para que la gente haga los respectivos comentarios.

Son proyectos que tienen que ver con la negociación colectiva, la huelga, la tercerización laboral, las capacidades que tiene el Ministerio de Trabajo en materia de inspección, vigilancia y control, los tribunales de arbitramento y algo de riesgos laborales.

El ministro también habló de que van a considerar cuáles son las preguntas que se van a realizar en la consulta popular, sobre lo cual no anunció una cosa distinta a que están en ese proceso de elaboración de las preguntas.

Uno de los puntos que más ha dado de qué hablar de esta reforma laboral es el cambio en las horas nocturnas. ¿Eso se incluiría en esos proyectos de decreto que están proponiendo o en las preguntas de la consulta popular?

Aquí hay que reconocer que hay cosas que no pueden ir por decreto. Todo lo que esté en una ley no se puede modificar por decreto. El artículo de la Ley 789 que después fue modificado no puede ser (cambiado) por decreto. Por tal motivo, tiene que ir en las preguntas de la consulta popular. Lo mismo que los dominicales y festivos, el carácter laboral de los contratos de aprendizaje. También hay que modificar el tema de los contratos a término indefinido. Eso no puede ser por decreto.

En un video usted mencionó que podría presentarse un nuevo estallido social en Colombia. ¿Por qué cree que esto podría pasar?

Mire lo que va a pasar hoy en Colombia. Primero, va a llegar la reforma a la salud a tercer debate a la misma Comisión Séptima que hundió la reforma laboral. Y ellos ya habían hundido la reforma a la salud en abril del año pasado. Allí habrá una nueva situación en la cual el pueblo se va a indignar de nuevo. Adicionalmente, la Corte Constitucional va a discutir si declara inexequible o no la ley pensional. Esto también va a generar también una movilización social para decirle a esa Corte que no puede declararla inexequible y que por el contrario debe declararla constitucional.

¿Y qué me dice del momento en el cual el Gobierno presente la propuesta de las preguntas de la consulta popular y el Congreso no las apruebe? Es decir, aquí el bloqueo institucional del Congreso y de la Corte Constitucional puede radicalizarse por parte de la Oposición. Lo que quiero decir es que el estallido social puede llegar a desarrollarse. Eso no se decreta, eso se construye.

La Corte Constitucional está en la facultad de devolver aquellas leyes que no considera que cumplen con la Constitución. El Senado tiene la facultad de estudiar la consulta popular que presente el Gobierno y tiene autonomía para decidir sobre ella. ¿No creen ustedes que simplemente se trata de una cuestión de equilibrio de poderes?

Ahí lo que existe es un desequilibrio de poderes. Hay un poder institucional, económico y político de la oligarquía en contra de este Gobierno. Y van a utilizar a sus congresistas para que se opongan a que el pueblo pueda ser consultado debidamente.

¿Pero esos congresistas no fueron elegidos también por voto popular? Tal como lo fue en su momento el presidente Gustavo Petro…

Por supuesto, pero el mandato que dieron también fue con el que ganó Gustavo Petro. Discúlpeme, ese mandato también vale. Y vale también el mandato de los congresistas. Por ejemplo, yo le pongo el caso de que en la Cámara de Representantes fue elegida aproximadamente 18 millones de colombianos. Esa plenaria de la Cámara aprobó la reforma laboral. La Comisió Séptima del Senado no cuenta con más de dos millones de votos. ¿Por qué dos millones de votos populares pueden derrotar a 18 millones? Aquí hay una institucionalidad muy discutible.

¿Consideran que el apoyo que tendrían en las calles en un nuevo estallido social sería el mismo que el que tuvieron en el Paro Nacional de 2021? También por el desgaste que ha tenido el Gobierno actual…

Pero mire usted lo que sucedió este martes: se mostró que hay un sector social y popular que acompaña a este Gobierno. Es decir, sacar la cantidad de gente que se saco en todo el país y en muchos municipios donde antes nunca pasaba nada y hoy hay expresiones de movilización en defensa de las reformas sociales va mostrando que todavía hay un por lo menos un apoyo popular importante, no digo que sea mayoritario tal como me lo quiere plantear, pero importante sí es. El uribismo ha querido hacer estas movilizaciones. Afortunadamente, no nos ha ganado en la calle.