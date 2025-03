Varios congresistas firmaron moción de censura contra el ministro Benedetti, ¿podrían tumbarlo?

En las últimas horas el representante a la Cámara del Centro Democrático José Jaime Uscategui confirmó que junto a 27 congresistas de distintos partidos radicaron una moción de censura en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti. De resultar aprobada, el alto funcionario tendría que salir de su cargo. Esta posibilidad, sin embargo, es improbable.

“Acabamos de radicar la moción de censura contra el ministro del Interior, Armando Benedetti. Agradezco a los cerca de 28 congresistas de ocho partidos y movimientos políticos diferentes”, sostuvo Uscategui.

Los legisladores que apoyaron este llamado a benedetti peretenecen a colectividades como Centro Esperanza, Cambio Radical el Partido Conservador, el Partido Alianza Verde, el Nuevo Liberalismo, la Liga Anticorrupción, los independientes y el Centro Democrático.

“Vamos a decirles no a la corrupción, no a la pitufopolítica, no a los abusos de poder y autoridad. El ministro Benedetti tiene muchas respuestas que darle al país“, concluyó el representante a la Cámara Uscategui.

Vale decir, sin embargo, que no es común que los ministros se caigan tras enfrentar una moción de censura. De hecho, nunca ha sucedido. En caso de que tengan mucha presión por parte de la opinión pública, los ministros renuncian antes de someterse a este juicio político.

En otras palabras, es poco probable que el ministro Benedetti salga de su cargo por esta vía, a menos de que algo extraordinario ocurra.

Benedetti defendió la consulta popular

La radicación de esta nueva moción de censura se da en un complejo momento político, pues recientemente la Comisión Séptima del Senado tomó la decisión de hundir la reforma laboral en tercer debate con una votación de 8 contra 6.

Entre tanto, el gobierno del presidente Gustavo Petro está impulsando una consulta popular con el fin de que sean los propios ciudadanos quienes aprueben algunos de los principales puntos de la reforma laboral.

“A nosotros ya no nos importa si se hundió o no se hundió la Reforma Laboral en el Congreso, ya el presidente de la República con sus ministros tomó la decisión de una Consulta Popular y la Consulta va, sí o sí”, sostuvo Benedetti.

Así mismo, indicó que se presentarán cerca de 12 preguntas, que también incluirán varios temas de la reforma a la salud.