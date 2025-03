Petro está incitando a los docentes de Bogotá a que salgan a marchar y no vayan a dar clase

El presidente Gustavo Petro se metió en una encrucijada contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por el día cívico del martes 18 de marzo. Por su parte, Galán le recordó a los docentes del Distrito que su deber es con los niños de los colegios de la ciudad y no con ningún político de turno; en contra parte, Petro está incitando a los docentes a no ir a los colegios para ir a marchar.

Desde el evento de entrega del carril rápido de la autopista norte en la calle 163 el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que “aquel que tenga la responsabilidad de ir a cumplir su deber de trabajar con los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá y no cumpla, pues obviamente tendrá una implicación en términos de su pago”.

Con esto, el alcalde de Bogotá dio a entender que los docentes del Distrito que no cumplan con su jornada laboral el día martes 18 de marzo verán reducido el día de trabajo en su sueldo a final de mes. Aunque varias personas han criticado las declaraciones del alcalde, otros ven que es lógico que no se le pague el día de trabajo a alguien que no va a trabajar.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro ha mostrado su descontento por las reacciones de varios alcaldes de las principales ciudades del país, quienes aseguraron que no declararán el martes 18 de marzo com día cívico. Los que más polémica generaron fueron ‘Fico’ Gutiérrez y Carlos Fernando Galán.

En específico, sobre Galán, Petro respondió contundentemente y djio: “Alcaldes del dinero queriendo amenazar al pueblo. Ningún maestro irá a su clase porque saben que la mejor lección que se le debe dar a un niño, es la de la dignidad que no tienen los alcades, porque sirven al dinero y no a su pueblo”.