“Grita corrupción la que tiene el alma podrida”: Petro sobre Vicky Dávila

Nuevamente Vicky Dávila se enfrentó al presidente Gustavo Petro, quien no rebajó a la candidata presidencial de tener un alma podrida. Por esto, las redes sociales explotaron y se sorprendieron por la grosera respuesta que tuvo Petro contra Vicky Dávila, quien, aunque lo llamó corrupto, no lo mal trató de esa manera.

En sus redes sociales Vicky Dávila se refirió a las manifestaciones del martes 18 de marzo y subió un polémico vídeo. La candidata presidencial aseguró que “si usted es un petrista ciego, marche este martes. Si a usted no le importa que Petro haga campaña para el 2026 descaradamente con su plata y la plata de todos los colombianos, entonces marche. Si usted quiere que el país se termine de ir al carajo, marche”.

Además, Dávila también insistió y dijo que “si usted cree que cuando se enferma no importa que no le den medicamento que no lo operen y que no lo atiendan, pues marche. Si usted cree que está bien haber destruido el sistema de salud mientras algunos de los más altos funcionarios de Petro, supuestamente, se están haciendo ricos robándose la plata de la salud, como ha pasado por años, marche”.

Sumado a esto, Dávila entregó muchas más razones por las que no marchar y remató el vídeo diciendo que si no está de acuerdo con todas las razones por las que hay que marchar “no marche. Así evita consolidar el proyecto político destructivo de Petro, que se quiere quedar. Así sea en cuerpo ajeno después del 7 de agosto de 2026. No marche y evita que Petro destroce la democracia, la libertad y el orden. No Los buenos colombianos somos millones y tenemos la obligación moral de cuidar a nuestro país y de salvarlo. No marche”.

¿Qué respondió Petro?

Ante esto, el presidente Gustavo Petro le respondió contundentemente a Vicky Dávila, inclusive varios aseguraron que la respuesta fue grosera y fuera de lugar. “Grita corrupción la que tiene el alma podrida”, fue lo que escribió el mandatario en sus redes sociales.