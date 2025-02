Galán se fue contra Petro y aseguró que el problema del agua en Bogotá es en gran parte su culpa

La crisis por el agua potable en Bogotá está a punto de cumplir un año en la ciudad, luego de que en abril del 2024 el alcalde de Bogotá impusiera la medida del racionamiento de agua potable en la capital del país, buscando cuidar la cantidad de agua disponible para los habitantes de la ciudad. Ahora, el alcalde de Bogotá dio a entender que el presidente Petro, en su etapa como alcalde, contribuyó a que se agravara la crisis del agua potable en la capital del país.

PUBLICIDAD

Lea también: Icetex anuncia la eliminación del subsidio a las tasas de interés: ¿Cómo afectará a los estudiantes?

Nuevamente en redes sociales el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente Gustavo Petro, se enfrentaron en un cruce de señalamientos por varios temas referentes a la capital del país, siendo los principales el tema del agua potable en Bogotá y la construcción de la Primera Línea del Metro de la capital del país.

En específico, sobre el agua potable, Galán le recordó al presidente Petro que el año pasado había asegurado que para marzo del 2025 Bogotá no iba a tener agua potable y que el Ejército Nacional iba a tener que entrar a evacuar a los habitantes de la ciudad. “El mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a ser y que incluso sería necesario acudir al ejército para ayudar a evacuar la ciudad. Ese escenario catastrófico no se cumplió. Estamos a menos de 10 días de marzo y Bogotá no solo no se quedó sin agua, sino que hoy Chingaza está por encima del 40% de su nivel“.

Además, el mandatario aseguró que Bogotá estaría aún mejor si no fuera por culpa del presidente Petro: “eso sí, estaríamos mejor si durante su administración como alcalde no hubieran decidido retirar el trámite para Chingaza 2 sin plantear alguna alternativa para la ciudad“. Con esto, Galán le recordó al presidente que frenó el proyecto con el que se buscaba asegurar la reserva de agua potable suficiente para la ciudad en los años venideros; años que ya llegaron y demostraron que si se necesita un nuevo embalse para Bogotá.