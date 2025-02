Icetex anuncia la eliminación del subsidio a las tasas de interés: ¿Cómo afectará a los estudiantes?

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) ha comunicado una decisión que ha causado preocupación entre los estudiantes beneficiarios de créditos educativos. A través de una carta enviada a los usuarios en periodo de pago, el Icetex anunció que, debido a la compleja situación fiscal del país, se suspende el subsidio a las tasas de interés para quienes están en proceso de cancelación de su deuda. Este cambio implicará un aumento en las cuotas mensuales de los créditos.

¿Cómo afecta esta medida a los estudiantes?

En términos sencillos, la eliminación del subsidio a la tasa de interés resultará en una subida en el porcentaje que los estudiantes deben pagar. Un ejemplo de este impacto se ha dado a conocer a través de un estudiante de Barranquilla, quien explicó que su tasa de interés pasó del 10.9% al 16.51%. Esta modificación ha generado un gran malestar en las redes sociales, donde los estudiantes se han expresado sobre la situación.

A pesar de las críticas, Icetex trató de mitigar las inquietudes al recalcar en su carta que sigue ofreciendo tasas de interés “más favorables” que las del mercado financiero, con un rango de 12.2% a 17.2% Efectivo Anual. Sin embargo, muchos consideran que este cambio perjudica a los estudiantes que ya se encuentran en proceso de pago, aumentando considerablemente la carga económica.

Reacciones políticas y académicas

La decisión ha revivido el debate sobre las promesas del presidente Gustavo Petro durante su campaña electoral, cuando mencionó la posibilidad de condonar la deuda de los estudiantes con Icetex. La congresista Jennifer Pedraza, por ejemplo, expresó su preocupación a través de su cuenta de X (antes Twitter), advirtiendo que algunos estudiantes pueden enfrentar cuotas hasta un 22.4% más altas. En este sentido, también criticó al Ministerio de Educación por no haber dado explicaciones claras sobre el impacto de esta medida.

Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, también se sumó a las críticas y señaló en X que “en campaña el presidente Petro prometió financiación sin intereses a través de Icetex, ahora le incumple a los jóvenes, incluso le cambia las condiciones a los estudiantes que ya son beneficiarios”.

El trasfondo de esta decisión: incertidumbre financiera

La situación de Icetex ha estado rodeada de incertidumbre desde finales de 2024, cuando el ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció que no se destinarían recursos para nuevos créditos educativos en 2025. Esta medida respondió a la falta de presupuesto aprobado a nivel nacional y a la necesidad de evitar un mayor endeudamiento entre los estudiantes. Además, el Gobierno ha manifestado su intención de fortalecer la educación pública como alternativa a la financiación privada.

Problemas adicionales: retrasos y fallos en la plataforma

Los problemas de Icetex no se limitan a la eliminación del subsidio. También se ha reportado un retraso en el giro de recursos, lo que ha afectado a estudiantes que no han recibido el dinero necesario para continuar sus estudios. Además, algunos estudiantes se han quejado de fallos en la plataforma de Icetex, especialmente al intentar registrar a los codeudores en el sistema. Estos inconvenientes han sido ampliamente difundidos en redes sociales, y los afectados aseguran que no han podido contactar a Icetex para resolver los problemas.