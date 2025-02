Galán se fue contra Petro por el tema del Metro y defendió el proyecto categóricamente

La Primera Línea del Metro de Bogotá es el proyecto de infraestructura más importante del país e inclusive de Latinoamérica, porque, una vez entregada la primera línea, será la línea de metro continua más larga de esta región del mundo. Pese a esto, aún hay quienes no confían en el metro elevado para la capital y se dedican a insultar y pordebajear el proyecto, siendo el presidente Gustavo Petro uno de los principales detractores de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

El presidente Gustavo Petro, una vez más, se fue en contra del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá y aseguró, entre otras cosas, que es un metro que no le sirve a la capital del país y que lo mejor que se puede hacer es abandonar el proyecto para volver a empezar con uno subterráneo. De igual forma, el presidente aseguró que este metro no reducirá los tiempos de transporte de los bogotanos y que al rededor de la Primera Línea del Metro de Bogotá solamente se está generando pobreza.

Galán salió a defender el Metro de Bogotá del presidente Petro

Ante esto, Carlos Fernando Galán respondió categóricamente a los señalamientos del presidente Petro y aseguró que “se equivoca, presidente. El metro que no le sirve a Bogotá es el que no existió por más de 80 años. Un metro que no pasó de renders. Este es el primer metro que la ciudad ve construyéndose, el primer metro que se está haciendo realidad y claro que le va a servir a Bogotá”.

Con respecto al señalamiento del presidente Petro sobre los tiempos de viaje, el presidente aseguró que “no solamente vamos a lograr que el tiempo de desplazamiento de la estación 1 en el Parque de Mirador hasta la calle 72 con Caracas pase de 2 horas, como es hoy, a 27 minutos, sino que el tiempo de los desplazamientos generales en toda la ciudad va a disminuir“.

Finalmente, con respecto a la valoración de la tierra al rededor de la Primera Línea del Metro de Bogotá, Galán aseguró que “un estudio publicado por el Banco Mundial, la Universidad de los Andes y la empresa Metro provocó la línea uno del metro de Bogotá tuvo ya un efecto positivo en el valor del suelo desde 2016 a la fecha en un área de impacto de 800 m alrededor de la línea”.