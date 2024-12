Aterradora confesión de Brayan Campo sobre feminicidio de Sofía Delgado: “Empezó a gritar y a correr”

El caso de Sofía Delgado sigue conmocionando a Colombia, después de la trágica muerte de la niña de 12 años, cuyo cuerpo fue hallado en un cañaduzal en la vía Candelaria-Florida, Valle del Cauca, el 29 de septiembre. Tres meses después, el confeso asesino, Brayan Campo, se encuentra en prisión esperando la sentencia por el crimen. En una reveladora entrevista, el investigador de la Sijín, Nader Jiménez, reveló detalles crudos de la confesión de Campo sobre cómo ocurrió el asesinato de Sofía.

En una entrevista para el videopódcast Más allá del silencio, el investigador Jiménez relató cómo Brayan Campo, de manera escalofriante, detalló los momentos previos y posteriores al asesinato de Sofía. Según la confesión de Campo, luego de engañar a la niña para que ingresara a su local de venta de alimentos para animales, Sofía comenzó a gritar y a correr aterrada al darse cuenta de que algo no estaba bien.

El testimonio de Campo, tal como lo relató el patrullero Jiménez, fue impactante: ”Él dice que una vez él logra engañar a la niña y baja la reja del establecimiento, pues la niña empezó a gritar y a correr alrededor del establecimiento, y él manifiesta que [ella] se asustó mucho. Entonces, que para él evitar eso, lo que hace es coger una pala de esas con las que se pesa por libras el alimento para perros, que es un poquito grande, y que le ocasionó un golpe en la cabeza y la niña inmediatamente cayó sin vida al piso.”

Este relato, revelador de la naturaleza brutal del crimen, muestra la frialdad con la que Campo cometió el asesinato, golpeando a una niña inocente en un ataque que, según sus propias palabras, fue un intento de evitar que el grito de la niña alertara a otras personas.

Tras cometer el homicidio, Campo no mostró remordimientos y continuó con su comportamiento perturbador. Según su confesión, tras matar a Sofía, la dejó en el local mientras él se retiraba a su casa. Luego regresó para tomar dos bultos de alimento para perros, vaciarlos y utilizar estos sacos como una especie de bolsa para ocultar el cuerpo de Sofía. Transportó el cadáver en su motocicleta hasta el cañaduzal, donde lo abandonó.

El investigador Jiménez añadió: ”Cuando encontramos el cuerpo de la niña, había unos elementos que estaban incinerados, como las chanclas, la ropa. Entonces eso nos demuestra que efectivamente él tuvo que haber regresado al lugar donde dejó a Sofía.”

La madre de Sofía Delgado habló sobre el caso

La madre de Sofía, Lady Zúñiga, ha sido una voz constante en la lucha por justicia para su hija. En la misma entrevista, Zúñiga expresó su dolor y preocupación al ser preguntada sobre si creía que Sofía había sido víctima de abuso sexual por parte de Campo. Aunque el acusado negó este hecho, la madre no descarta esa posibilidad, especialmente teniendo en cuenta los antecedentes de Campo, quien había sido vinculado a otro caso de abuso sexual a una menor en 2018, pero quedó libre por vencimiento de términos.

Zúñiga, visiblemente afectada, comentó: ”Si él tenía un propósito de meter a una niña allá y si ya venía con esos antecedentes, era lo más lógico que sí. Él dice que no. Dios sabe, conoce el corazón de él, y lo único que yo le puedo decir es que todo el caso de mi niña va a salir a la luz. Todo tiene que salir a la luz”.

Cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades

Uno de los aspectos más dolorosos de este caso para la madre de Sofía fue la sospecha de que las autoridades podrían haber evitado el asesinato de su hija. Según Zúñiga, una hora antes de la desaparición de Sofía, Campo habría intentado raptar a otra niña en su local, pero la pequeña logró escapar. Sin embargo, a pesar de la denuncia de la madre de la niña, las autoridades no actuaron con la prontitud que Zúñiga considera necesaria.

Zúñiga expresó su desconcierto y frustración ante la aparente demora de la Policía: ”La verdad, ese día a mi esposo y a mí no nos dijeron nada sobre lo de Salomé, nosotros no sabíamos nada. Después fue que yo me di cuenta de lo de la niña, que una hora antes, a esa niña, él (Campos) la iba a meter allí (al local). Pero por cosas del destino, la niña logró escapar. Yo lo que me pregunto es: si la mamá de ella dice que ella fue y habló, ¿por qué esperaron tanto? Si ya tenían un indicio de que habían metido a una niña a ese local, ¿por qué no se dirigieron directamente a ese local?, ¿por qué esperaron tanto?”.