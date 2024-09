Niña de 10 años fue víctima de abuso sexual en colegio al sur de Bogotá, el hecho provocó protestas

En el barrio Arborizadora Alta, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, un caso de presunto abuso sexual a una menor de 10 años ha desencadenado protestas. Cientos de personas se reunieron frente al colegio Arborizadora Alta para exigir justicia y acciones concretas en favor de la niña afectada.

La manifestación, que comenzó como una muestra de apoyo a la familia de la víctima, se tornó violenta cuando individuos ajenos a la comunidad comenzaron a vandalizar las instalaciones del colegio. La personera del centro educativo, Estefanía Ospina, relató en el programa Mañanas Blu lo ocurrido: “Se hizo el proceso debido con la Fiscalía y cuando los estudiantes no se enteraron de lo que sucedió decidimos hacer una protesta pacífica (…) Como a las 2:00 de la tarde empezaron a llegar estudiantes de otros colegios y a vandalizar la infraestructura”.

La situación se agrava aún más por el hecho de que, hasta el momento, el responsable del abuso no ha sido identificado. Un dictamen de Medicina Legal ha confirmado que la niña presenta síntomas de abuso sexual. Ante esta incertidumbre, Ospina hizo un llamado a la comunidad a no dejarse llevar por el odio y la violencia: “La niña sólo vio la mano de la persona que la abusó. Ella dice que fue una persona mayor. Mas no tiene como alguna evidencia, no le vio la cara a la persona. Sólo sabe que fue una persona mayor y eso fue lo que le dijo a su tía”.

De acuerdo a los manifestantes, la movilización no solo busca justicia para la menor, sino también un compromiso por parte de las autoridades para mejorar la seguridad en las escuelas y garantizar un entorno seguro para todos los estudiantes.

Las autoridades locales han sido alertadas sobre la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta adecuada para abordar estos casos de violencia y proteger a los menores en el sistema educativo.