“Le decía ‘apágueme’”: últimas palabras de Yenny Esperanza luego de que su pareja le prendiera fuego

Yenny Esperanza González, víctima de un brutal feminicidio en Subachoque, Cundinamarca, dejó un conmovedor testimonio antes de fallecer. La mujer de 35 años relató a la Fiscalía los momentos de horror que vivió cuando su pareja, Luis Lorenzo Correa, la atacó tras una discusión. Quemada viva por su agresor, Yenny detalló cómo este la miraba con desprecio mientras ella suplicaba ayuda.

Relato de Yenny Esperanza

En su testimonio, revelado por Noticias Caracol, y que fue registrado mientras se encontraba en la unidad de cuidados intensivos con el cuerpo vendado, Yenny explicó cómo empezó el ataque. “Cuando fue que sentí la candela en la espalda. Cuando sentí las llamaradas, yo lo volteé a mirar a él, su mirada era…”, contó, describiendo el momento en que las llamas comenzaron a consumir su cuerpo.

Con el 54% de su cuerpo cubierto por quemaduras graves, Yenny trató de explicarle a la fiscal del caso el terror que vivió mientras su pareja, lejos de mostrar compasión o remordimiento, parecía disfrutar del sufrimiento que le infligía. “Solo me miraba con rabia y me decía ‘apáguese’”, denunció la víctima en su estremecedor relato. Pese a sus súplicas, Correa no hizo nada para detener las llamas hasta mucho después, cuando finalmente lanzó un balde de agua sobre ella.

El horror que vivió Yenny Esperanza luego de que su pareja le prendiera fuego

Las palabras de Yenny no solo reflejaron el horror del ataque, sino también la crueldad de un feminicidio que pudo haberse evitado. En su relato, la mujer también mencionó cómo intentaba apagar el fuego en el baño, desesperada por el dolor y las quemaduras. “Yo empecé a gritar y a gritar, yo no sabía cómo reaccionar, yo le decía ‘apágueme’. Al buen rato fue cuando él me echó un baldado de agua por la espalda. Yo, después, subí al baño, abrí la ducha y lloraba. Yo le decía ‘míreme las uñitas, míreme los deditos’. Yo los tenía desechos. Yo me tapaba la cara. Él no tenía reacción”, recordó con tristeza la víctima.

Yenny, visiblemente afectada, intentaba mostrarle a su agresor las horribles consecuencias del ataque en su cuerpo, pero, según sus palabras, Luis Lorenzo Correa no mostró ninguna reacción de arrepentimiento.

Feminicida de Yenny Esperanza no aceptó los cargos y negó los hechos

A pesar del desgarrador testimonio y las pruebas presentadas por la Fiscalía, Luis Lorenzo Correa Baracaldo negó su responsabilidad en los hechos. Durante su audiencia ante la Fiscalía Seccional de Cundinamarca, Correa insistió en su inocencia. Sin embargo, las declaraciones de Yenny, junto con las pruebas físicas, son determinantes en el caso.

El 17 de septiembre de 2024, un juez decidirá si envía o no a prisión al hombre señalado de cometer este atroz feminicidio. Mientras tanto, la familia de Yenny Esperanza y la comunidad siguen exigiendo justicia por su muerte.

Este caso vuelve a evidenciar la grave situación de violencia de género en Colombia. Yenny Esperanza González es una más en la larga lista de mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas. Su testimonio deja un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas más efectivas en la protección de las mujeres víctimas de violencia.