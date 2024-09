Señalado feminicida, que prendió fuego a Yenny Esperanza, lloró al escuchar el testimonio de su víctima antes de morir

Durante una audiencia judicial, Luis Lorenzo Correa, acusado de feminicidio agravado, rompió en llanto al escuchar el desgarrador testimonio de Yenny Esperanza González, su pareja, quien murió luego de ser quemada en el 54% de su cuerpo. La Fiscalía presentó este relato clave, grabado cuando la víctima aún se encontraba en la unidad de cuidados intensivos (UCI), luchando por su vida tras el brutal ataque.

PUBLICIDAD

Luis Lorenzo Correa fue detenido mientras tramitaba su pasaporte en una oficina de la calle 100, en el norte de Bogotá. Tras su captura, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de feminicidio agravado. Este caso, ocurrido en el municipio de Subachoque, Cundinamarca, ha causado conmoción por la brutalidad del ataque y el doloroso testimonio de la víctima, que falleció días después en una clínica.

Fuerte relato de Yenny Esperanza González antes de morir

En la declaración que la víctima hizo antes de morir, revelada por Noticias Caracol, Yenny Esperanza González, narró cómo comenzó el terrible ataque. “Cuando fue que sentí la candela en la espalda. Cuando sentí las llamaradas, yo lo volteé a mirar a él, su mirada era…”, relató, describiendo el momento exacto en que el fuego empezó a invadir su cuerpo.

Con más de la mitad de su cuerpo afectado por graves quemaduras, Yenny explicó a la fiscal del caso el terror que experimentó mientras su pareja la observaba sin mostrar ningún tipo de empatía o arrepentimiento. “Solo me miraba con rabia y me decía ‘apáguese’”, denunció la mujer en su escalofriante testimonio. A pesar de sus desesperadas súplicas, Correa no hizo nada para ayudarla de inmediato, sino que tardó en lanzar agua sobre ella para intentar apagar el fuego.

Las palabras de Yenny no solo reflejan el horror que vivió durante el ataque, sino también la frialdad y crueldad de un acto que podría haberse evitado. Además, Yenny describió cómo intentaba apagar las llamas en el baño, sumida en el dolor y la angustia de las quemaduras. “Yo empecé a gritar y a gritar, yo no sabía cómo reaccionar, yo le decía ‘apágueme’. Al buen rato fue cuando él me echó un baldado de agua por la espalda. Yo, después, subí al baño, abrí la ducha y lloraba. Yo le decía ‘míreme las uñitas, míreme los deditos’. Yo los tenía desechos. Yo me tapaba la cara. Él no tenía reacción”, recordó tristemente la víctima.

Reacción del feminicida acusado de prender fuego a Yenny Esperanza

A pesar del estremecedor relato, Luis Lorenzo Correa negó su responsabilidad durante la audiencia. Sin embargo, al escuchar el testimonio de Yenny Esperanza, aparentemente el acusado no pudo contener las emociones. Según se evidencia en el video compartido por Noticias Caracol, el sujeto se tapó la cara, gritó y rompió en llanto mientras se escuchaba la declaración de la víctima.

El juicio continúa mientras la familia de Yenny Esperanza González exige justicia por el feminicidio que acabó con la vida de la mujer en circunstancias tan dolorosas y crueles.