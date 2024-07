“Nos podrían hacer enfrentar militarmente a colombianos y venezolanos”: Gustavo Petro

Luego de dos días de silencio absoluto, el presidente Gustavo Petro finalmente se refirió a las elecciones en Venezuela celebradas el pasado domingo 28 de julio, que dejó como ganador a Nicolás Maduro, en unos comicios que levantaron sospechas tanto para la oposición de ese país como en la comunidad internacional, calificándolo de “fraude”.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de X, el presidente se refirió a la situación de orden público en el vecino país. “Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional”, aseguró el mandatario.

¿Es posible que se genere un conflicto militar entre Colombia y Venezuela?

En un evento en el departamento de Santander, el presidente volvió a hablar sobre la situación en Venezuela y dejó una preocupante duda en el aire. “Se nos está acercando la guerra en el vecindario y no nos estamos dando cuenta. ¿No hay submarinos en el caribe y barcos de esos destructores y porta aviones? Y ya tenemos un lío político tan grande y tan difícil porque dicen, no eso hablando con groserías se resuelve. ¡Ja! Nos podrían hacer enfrentar militarmente entre Colombianos y Venezolanos y de ahí quién se recupera si nunca nos hemos matado entre nosotros”, manifestó el mandatario.

Aunque no es clara la naturaleza de las declaraciones del presidente Petro, preocupó que contemplara un conflicto bélico de manera tan tranquila. Además, varias personas aseguraron que ese tipo de declaraciones solamente avivan los humos entre ambos bandos y no busca una resolución tranquila del conflicto. Por ahora, no se sabe cómo cayeron esas declaraciones en el vecino país, que durante estos días ha dicho que las manifestaciones están siendo financiadas con dinero del narcotráfico colombiano.