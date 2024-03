Absurdo castigo en colegio de Bogotá: niña de 5 años fue abusada por niño de 7 años, en Bosa

Niña fue abusada sexualmente por su compañero de clases. Offended little girl sitting on the floor (ozgurdonmaz/Getty Images)

Una madre de familia ha vivido todo un calvario con su hija de cinco años que estudia en la Institución Educativa Distrital – Ciudadela Colegio de Bosa, en el barrio Porvenir, sur de Bogotá, asegura que un compañero del salón de su hija, mayor de siete años abusó de la menor.

“Era un tema de bullying, que se venía hablando con la profesora de muchas maneras y formas y no se le hizo caso. El niño le pegaba diariamente a la niña, me la trataba mal, me le torcía los deditos. Me la molestaba. Recogíamos a la niña y ella lloraba y decía que no quería estar más allá”, dijo la madre de la menor afectada a Noticias Uno.

El pasado 18 de marzo, la madre de la menor notó algo extraño y le preguntó a su hija. Esta le contestó. “Mamá, yo me caí y cuando me caí me enterré mi propio zapatico”, cosa que me parecía sumamente rara”, dijo la madre.

Recomendados

Niña de 5 años fue abusada por niño de 7 años, en Bosa, en Bogotá

Al llegar a la casa de la niña, su mamá notó que la ropa interior de la menor estaba manchada y le escribió a la profesora de su hija, pero esta no le respondió.

Al día siguiente, la madre vuelve a llevar a la niña al colegio, pero al regreso la pequeña estaba más callada de lo normal y cuando le va a poner la pijama se da cuenta que tiene más sangre en sus partes íntimas.

La madre procede a llevar a la niña a un hospital, donde en medio de lágrimas la pequeña confiesa lo que ocurre en el salón de clases, donde la dejan encerrada como castigo con su propio agresor, un menor de siete años, que realiza actos obscenos con la menor hiriéndola en sus partes íntimas.

Tras corroborar la agresión con los exámenes médicos, la madre de la menor se dirige al colegio, pero allí asegura que recibió amenazas. “Que si voy a fomentar violencia con los otros padres, ellos (el colegio) van a tomar medidas en mi contra y que yo tenía que manejar el tema internamente”, aseguró la mamá de la niña.

El colegio respondió con un comunicado afirmando que las explicaciones del caso le corresponden a Bienestar Familiar, Secretaría de Salud y la Fiscalía. Hasta el momento, la madre no ha interpuesto la denuncia ante la Fiscalía, porque no se la han recibido en las tres ocasiones a las que ha acudido.

Este lunes 1 de abril habrá un plantón de madres en la sede educativa para exigir respuestas sobre este caso en la Institución Educativa Distrital – Ciudadela Colegio de Bosa.

Le puede interesar: Niña de 12 años habría sido engañada por unas vecinas y un hombre la violó

Por su parte, La Secretaria de Salud de Bosa expidió un comunicado afirmando que desde que se enteraron del caso han brindado acompañamiento a la familia de la menor, sin embargo la madre de la niña asegura que eso no es cierto.

Líneas de atención a mujeres y niñas víctimas de violación y violencia física y sexual en Colombia

-Línea Nacional 155

- Policía Nacional 123

- Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, línea Gratuita Nacional: 018000918080, y Línea de Protección a Niños Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685-3208655450-3202391320

- Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. Whatsapp 3007551846