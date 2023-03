“Está destrozada”: niña de 9 años habría sido abusada por su compañero de 14 en colegio de Bosa

Una nueva denuncia de abuso sexual en un colegio de Bogotá se dio a conocer este viernes 31 de marzo con el reclamo de una mamá desesperada que denunció que a su hija de 9 años la denigraron. Al parecer, un compañero de 14 años, de su mismo colegio, habría abusado sexualmente a su hija, quien ahora se encuentra destrozada.

Los hechos ocurrieron en el colegio distrital Kimy Pernía, de la localidad de Bosa, ubicado específicamente en el barrio Potreritos, en el límite suroccidental de la ciudad.

Desde allí, la mamá de la menor de edad de 9 años cuenta que un compañero de ella, de 14 años, habría cometido todo tipo de violencia en su contra, incluyendo violencia sexual, al interior de los baños de la institución educativa.

La madre se encuentra este viernes 31 de marzo reclamando por la integridad de su hija a las afueras del colegio en compañía de padres de familia y estudiantes que han decidido acompañarla. Quienes están allí exigen justicia para este caso, pues explican que las directivas del colegio no han respondido al respecto ni han informado el proceso a seguir.

Adicionalmente, la mujer explica que por denunciar el abuso sexual a su hija ahora está siendo amenazada. “Esto es un abuso. Me violan a la niña dentro del colegio y ahora resulta que la culpable voy a ser yo. Mi hija está destrozada, está muy mal”, agregó sobre este terrible caso.

De igual forma, la mujer denuncia que la niña había venido siendo acosada y amenazada no solo por el presunto agresor, sino por varios alumnos de la institución educativa. “Se burlaban de ella, la amedrentaban. Me la metió al baño en dos ocasiones y la ultrajó, la golpeó. Esto es de no creer. Arruinaron la vida de mi hija”, acotó sobre este caso la mujer.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Bogotá anunció que ya se activó el protocolo para enviar un equipo especializado a la institución. Con esto se espera que las autoridades correspondientes intervengan, como la Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía y así mismo se restablezcan los derechos de la víctima menor de edad.