Bandas tienen asediada a la comunidad del barrio María Paz, en el suroccidente de Bogotá

La basura, la chatarra y las estelas del humo del bazuco hacen parte del paisaje del barrio María Paz, que se ha convertido en uno de los más peligrosos de Bogotá.

Queda en el corazón de la localidad de Kennedy y colinda con la central de abastos Corabastos, una de las despensas alimenticias más importantes de la capital. Desde su creación ha tenido múltiples problemas de pobreza, ordenamiento territorial e inseguridad, pero últimamente parece estar atravesando una difícil crisis.

Al menos así lo considera Óscar Vahos, concejal de Bogotá, quien ha hecho múltiples denuncias sobre la influencia que tienen distintas bandas delincuenciales en María Paz.

Según los datos que ha recopilado, en la zona tienen presencia por lo menos siete organizaciones conocidas como Tren de Aragua, Los Camilos, Los Caraqueños, Aquila, Satanás, Ruanas y Los Morados. “Además, mucha delincuencia común se quiere adjudicar que pertenece a una u otra banda”, le dijo el concejal a PUBLIMETRO COLOMBIA.

Vahos señaló que en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) de Corabastos, a la que pertenece María Paz, el 65 por ciento de los hogares tienen acceso a lo que se conoce como una “olla” de expendio de droga.

“Adicional a eso, las condiciones económicas del sector también son muy complicadas. El 59 por ciento de la población, que quiere decir más de 33.000 personas, está en pobreza monetaria. Entonces, se encuentra una combinación perfecta para la concurrencia del delito: hay bandas de microtráfico, la situación de pobreza es muy grave y no hay oportunidades para que el sector pueda salir adelante”, explicó Vahos.

Esto impacta, por ejemplo, la posibilidad de abrir negocios o de hacer ofertas atractivas para arrendar locales y viviendas, lo cual limita las alternativas de desarrollo económico en María Paz.

Personas del barrio consultadas por este medio, además, señalaron que una de las dificultades más comunes en el sector es la mala disposición de residuos de varias chatarrerías y la constante presencia de consumidores de drogas como el bazuco.

Y manifiestan que si bien la Policía hace presencia en el sector, esto no es suficiente para controlar las problemáticas que aquejan al barrio y que han obligado a que algunos vecinos tomen la decisión de instalar unas rejas metálicas en sus cuadras con el fin de protegerse de la inseguridad.

Uno de los testimonios recopilados por el concejal Vahos da cuenta de las amenazas violentas a las que se enfrentan los residentes de María Paz.

“Estamos autosecuestrados porque nos tocó de nuestros propios bolsillos mandar a enrejar las cuadras para que no nos invadan nuestros andenes. Sufrimos para sacar a nuestros niños a estudiar, no puede entrar una ambulancia, no puede entrar un carro de bomberos. Y si uno les dice algo, agreden verbal y físicamente, porque han herido a habitantes del barrio, propietarios de casas”, señaló uno de los afectados contactados por el concejal.

Es por eso que la alternativa que está proponiendo Vahos para crear mejores condiciones en María Paz tiene que ver con implementar una estrategia integral en el barrio, que para el concejal debe incluir una militarización y la creación de oportunidades económicas en la zona.

“Estamos pidiendo una intervención inmediata. Hay una acción popular que están desacatando y es que hace 12 años un juez ordenó la recuperación de todo el espacio público de la UPZ Corabastos concentrado en el barrio María Paz. Y no se ha hecho nada. Entonces, los criminales se aprovechan de los recicladores, se aprovechan de los coroteros y se están apoderando de calles enteras”, concluyó el concejal Vahos.

Aunque PUBLIMETRO COLOMBIA se comunicó con la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá para conocer qué planes de acción podrían implementar en María Paz y si consideran viable militarizar el barrio, al cierre de esta edición no había obtenido una respuesta.

No obstante, algunos reportes entregados a la opinión pública dan cuenta de que en la actual administración sí se han ejecutado acciones con el fin de atacar la criminalidad en esta zona de la capital.

El pasado 24 de febrero, la Secretaría de Seguridad indicó que llevó a cabo un operativo conjunto con la Policía en los barrios María Paz y Bellavista de Kennedy. Después de más de tres horas, los uniformados recuperaron varias motos que habían sido objeto de alteraciones y falsedad marcaria, incautaron 54 armas cortopunzantes y sellaron varios establecimientos.

Y aunque eventualmente se realizan operativos policivos con el objetivo de mantener a raya a la delincuencia, las denuncias del concejal Vahos y las quejas de la comunidad de María Paz dan cuenta de la necesidad de que se implemente un plan integral para garantizar los derechos de los residentes de esta zona de la ciudad.