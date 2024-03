Senadora del Pacto Histórico se molestó con Néstor Morales de Blu Radio: “hablas desde tu comodidad en Bogotá”

Después de que se conociera que al menos nueve congresistas de la Comisión Séptima del Senado firmaron una ponencia negativa con el fin de archivar el proyecto de ley de la reforma a la salud impulsado por el Gobierno Nacional.

En ese contexto, en la emisora Blu Radio se comunicaron con la senadora Martha Peralta, quien no solo defiende la iniciativa legislativa del Gobierno por ser parte del Pacto Histórico, sino que también es la actual presidente de la Comisión Séptima del Senado.

Durante la entrevista, el director de Mañanas Blu, Néstor Morales, cuestionó las intenciones que tiene el Gobierno Nacional con la reforma. “Para llevar salud a su departamento, a La Guajira, no hay que destruir la salud en el resto del país”, aseguró el periodista.

La afirmación indignó a la congresistas, que subió el tono de la discusión. “No se va a destruir en el resto del país. Es que tú puedes hablar desde tu comodidad aquí en Bogotá, porque puedes ir rápidamente a un centro o a cualquier IPS. Distinto es en La Guajira que no se tiene, que hay que caminar kilómetros para llegar a un centro de atención“, señaló la senadora Peralta.

Morales, sin embargo, siguió defendiendo su posición y puso otro ejemplo. Mencionó que si en La Guajira tampoco hay acueducto y que si entonces sería necesario destruir el acueducto de Bogotá para garantizar el servicio público en ese departamento.

“¿Y quién está destruyendo el acueducto en Bogotá?”, se preguntó la senadora Peralta. Y luego señaló que en la emisora se estaban negando al debate. “Esta reforma a la salud no destruye. Hay cosas y hay aspectos positivos que tiene el sistema actual y esos los destacamos. Me indigna y me siento triste de ver esa actitud”, puntualizó Peralta.

No obstante, Morales sealó que estaba de acuerdo con que el servicio de salud debe llegar de forma oportuna a los ciudadanos que viven en La Guajira. “Senadora, déjeme decirle respetuosamente: por eso se les hundió la reforma a la salud, todas las mediciones, todas las encuestas muestran que la gente valora lo que tenemos. Si usted propone algo que lleve salud a La Guajira, ¿quién va a estar en desacuerdo con eso? ¿Por qué no llevan salud a La Guajira?”, le preguntó Morales a la senadora.

Y, por último, le preguntó qué norma le impide al Gobierno actual enviar equipos médicos a La Guajira. “Estás desorientado y te voy a responder, déjame responder. Hoy sí hay equipos extramurales en todos los municipios de La Guajira atendiendo. Aquí te estoy hablando yo solita, no tengo un equipo alrededor que me esté ayudando con qué me tiene que preguntar o qué me tienes que decir. Pero, por ejemplo, te paso la información por interno de todos los equipos extramurales que están trabajando en La Guajira”, señaló Peralta.