“No tengo comentarios”: heredero de Ramo habría golpeado brutalmente a su exesposa delante de su pequeño hijo

En las últimas horas se conoció sobre una denuncia de presunta violencia intrafamiliar, donde en videos se puede observar a un hombre golpeando fuertemente a una mujer en un parqueadero en un edificio de Bogotá.

La Revista Semana conoció que el agresor sería Santiago Molano, uno de los herederos de la empresa de alimentos Ramo y su víctima sería Andrea Posada, la exesposa, además la brutal golpiza se habría presentado delante del hijo de la pareja.

Las imágenes que apenas salieron a la luz, tendrían fecha del año 2022, en las que se puede observar al hombre, acompañado del hijo subirse a un vehículo, cuando de repente llega la mujer al parecer a tratar de frenar el carro y segundos después se puede observar al parecer al hombre pegándole tremenda golpiza a Andrea Posada.

Al parecer se interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar por los hechos que tuvieron lugar el 03 de febrero del 2022, en el parqueadero del edificio donde habría vivido la pareja. En la denuncia interpuesta indican que Molano presuntamente no habría cumplido con sus obligaciones económicas con el menor.

La Revista Semana intentó comunicarse y preguntarle al hombre sobre los videos, a lo que respondió: “no tengo comentarios, muchas gracias. No sé de qué imágenes me está hablando. Yo no he agredido a nadie, no puedo seguir con esta llamada”.