Sin chaqueta y celular, joven denunció robo al interior de un baño en Titán Plaza: ¿qué dice el centro comercial?

En horas de la noche del jueves 22 de febrero, un joven de 20 años aseguró haber sido robado en uno de los baños de hombres, en el centro comercial Titán Plaza.

En diálogo con Caracol Radio, la víctima -que prefirió reservar su nombre-, contó que un sujeto lo intimidó y obligó a entregarle sus pertenencias: celular, reloj, sus papeles y documentos personales, las llaves y hasta la chaqueta.

“Yo estaba en un ‘shock’ completamente, entonces no me pude mover, cogí mi maleta otra vez y salí corriendo para buscarlo, pero este baño tiene dos salidas entonces no tuve una posibilidad de poder coger al hombre” afirmó.

Tras el hurto, contó que acudió al personal de seguridad, quienes alertaron a las autoridades del cuadrante.

Sin embargo, aseguró que lo dejaron solo, “como si no hubiera pasado nada en ningún momento” y tuvo la oportunidad de revisar las cámaras de seguridad.

Por su parte, el centro comercial Titán Plaza, se pronunció a través de un comunicado y señaló que no se presentó robo alguno con mano armada o intimidación.

“Este día recibimos la solicitud de un joven que comenta que dentro de uno de nuestros baños su chaqueta fue robada luego de dejarla a un lado mientras se lavaba su cara, presentándose así un caso de cosquilleo”.

Explicaron también que la Policía hizo la revisión de las cámaras de seguridad, pero “no se evidenció ningún acto que indicara alguna alerta”.

Adicionalmente, Titán acotó que el joven solicitó las grabaciones de las cámaras por medio de una PQRS, pero fue negada, pues dicen, no cuentan con esta vigilancia para mantener la protección de privacidad de sus clientes.

plaza afirmó que, efectivamente, el joven, por medio de una pqrs firmada por él, solicitó las grabaciones de las cámaras para realizar la denuncia en la Fiscalía. El centro comercial aseguró que no cuentan con cámaras en sus baños por protección de la privacidad de sus clientes.