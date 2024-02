Por una réplica: ladrones intimidaron comensales de prestigioso restaurante en Bogotá para robar una imitación de Rolex

Una vez más, se ha reportado un robo en un reconocido restaurante en el norte de Bogotá. El incidente tuvo lugar en el restaurante Abasto, ubicado en la calle 118 con carrera quinta, en el barrio Santa Bárbara, en el sector norte de la ciudad. En esta ocasión, los delincuentes tenían como objetivo un reloj Rolex, pero se llevaron una sorpresa al descubrir que era una réplica.

Dos hombres en una motocicleta llegaron al lugar, durante la tarde de este domingo, uno de ellos descendió del vehículo, mostró un arma de fuego y amenazó a varias personas presentes, centrándose en un individuo que portaba un reloj Rolex. Además del reloj, al hombre le fueron arrebatadas otras pertenencias. Posteriormente, el ladrón abandonó el restaurante sin contratiempos, subiéndose a la motocicleta y huyendo con su cómplice que lo aguardaba afuera del establecimiento por cerca de tres minutos.

Lo que los ladrones no anticiparon fue que el Rolex en cuestión no era genuino, sino una réplica valorada en aproximadamente $500.000. A pesar de la insistencia de las autoridades, la víctima optó por no presentar una denuncia formal. Afortunadamente, no se reportaron heridos en el incidente, aunque varias personas presentes en el restaurante se vieron afectadas por el susto.

Las autoridades han anunciado que el caso está siendo investigado para esclarecer los detalles y dar con los responsables, así lo reportó Blu Radio.

El Secretario de Seguridad, César Restrepo, ha subrayado la importancia de que las víctimas del reciente hurto masivo presenten denuncias ante las autoridades, con el fin de no enfrentar obstáculos en el proceso judicial una vez que los responsables sean capturados. Tras el incidente en Chapinero, Restrepo informó que se ha iniciado un estudio en el área para identificar las vulnerabilidades y abordar el problema de seguridad, así lo dio a conocer El Tiempo.

Se espera que zonas como el Centro Andino, así como los barrios La Cabrera, Chapinero, la zona T, Chicó y la zona G, implementen medidas de seguridad extremas. Esto se debe a que, según los residentes, ni los refuerzos policiales ni las estrategias implementadas hasta ahora parecen ser suficientes para reducir la delincuencia en estos sectores de la capital.