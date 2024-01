Hombre habría golpeado a su madre de 70 años porque no le quiso firmar la herencia en Cundinamarca

Un hombre de 48 años de edad, identificado como Pedro Antonio Barreto Barreto, habría agredido físicamente a su madre, de 70 años de edad, presuntamente porque la progenitora se negó a firmarle la escritura de una herencia, es por eso que la sección de la Policía Judicial CTI de Cundinamarca le dio captura al sujeto.

Los hechos se habrían presentado el 14 de febrero del 2023, en el municipio de Choachí y casi un año después, el hombre fue capturado este 24 de enero del 2024, en la Fiscalía local de Choachí, como cumplimiento de una orden de captura que fue expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Choachí.

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente, quien le interpuso medida de aseguramiento en centro carcelario por al menos 48 meses.

