Habitantes de Salitre, en Bogotá, quemaron la moto y dieron palo terapia a un presunto ladrón

En medio de un hurto a un transeúnte, varios ciudadanos de Bogotá golpearon y prendieron fuego a la motocicleta del ladrón. Los hechos se registraron en el barrio Salitre donde varios miembros de la Policía tuvieron que intervenir en el caso.

De acuerdo a lo informado por CityTV el delincuente rapó el celular de un transeúnte en inmediaciones de un centro comercial, fue entonces cuando los gritos de auxilio de la víctima encendieron las alarmas en los vecinos del sector.

“Me encontraba caminando hacia mi casa, me entró una llamada y respondí y un motociclista llega por detrás y me rapa el celular, me golpea en la cara, me quita las gafas y arranca en su moto”, narró Gonzalo Valbuena, en el medio citado.

La comunidad rodeó al motociclista, quien terminó por caer del vehículo y acto seguido los vecinos aprovecharon para golpear, al implicado, y encender fuego a su moto. Entre los varios testimonios, se conoció que esta no sería la primera vez que este sujeto roba a transeúntes por el sector.

Frente a este caso, las autoridades tuvieron que intervenir, y colocar al señalado bajo custodia.